تفاصيل وفاة فني دش بأوسيم بعد شقيقه بـ15 دقيقة: مات حزنا عليه «فيديو»

خيم الحزن الشديد على أسرة «أيمن عبده» البالغ من العمر 55 عامًا، صاحب مطعم سمين، عندما سقط مغشيًا عليه فور عودته من علمه كعادته في العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وسرعان ما عم الصراخ جميع أرجاء المنزل فور إغلاق الطبيب لحقيبته وإخبارهم بوفاته.

أخوه مات حزنًا عليه بعد 13 دقيقة

«مش هعرف أعيش من غيرك يا أخوي»، بهذه الكلمات استقبل «أسعد»، شقيق «أيمن»، الذي يعمل فني دش، خبر وفاة شقيقه، ولم يمر سوى 13 دقيقة حتى سقط مغشيًا عليه ليتوفى في الحال، في مشهد محزن لم تصدقه الأسرة والجيران، وخرج الشقيقان في جنازة مهيبة شيعها العشرات من أهالي منطقة بشتيل لعبة، التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، التي شهدت احتشاد الآلاف لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.

https://fb.watch/a3ee9lFQ5O/

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من المنطقة التي يقطن بها الشقيقان المتوفيان، لكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياتهما.

وقال إيهاب الشقيق الأصغر للمتوفيين: «كلنا في حالة صدمة، ومفيش حد مصدق لحد دلوقتي، الاثنين خرجوا في جنازة واحدة والاثنين كانوا الحاجة الحلوة اللي في حياتنا أخويا الكبير اللي تعب في تربيتي بعد وفاة والدي وعلمني، مات فجأة وكان سليم ما بيعانيش من أي أمراض».

وأضاف «إيهاب» لـ«الوطن»: «والدتي دخلت في حالة صعبة بعد وفاة شقيقي الأكبر أيمن، وحاليًا ما تعرفش بوفاة شقيقي الآخر، وخايفين نقولها ممكن تموت فيها.. اخواتي سابوا عيال صغيرة اتيتموا بدري، الكل بيشهد لهم بحسن الخلق، وفي أعمال الخير دايمًا بيكونوا سباقين».