وزير المالية: 2022 سيكون فاصلا في ملفات الرقمنة والضرائب العقارية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحصيل الضرائب إلكترونيًا أصبح متاح من العام الماضي، بالتنسيق مع وزارت الاتصالات، ولكن الضرائب العقارية لم تحصل على حظ كبيرة في عملية الرقمنة، لكن تم عرض برنامج الميكنة الكاملة للضرائب العقارية وسيمكن تطبيقه بشكل عام العام المقبل.

تطورات في عام 2022

وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المختصين أوضحوا أنه يمكن ميكنة الضرائب العقارية في العام المقبل، مبينًا أن عام 2022 سيكون فاصلًا في ملفات الرقمنة والمالية العامة والضرائب العقارية والجمارك وسنرى شيئ مختلف.

قرار الرسوم يوفر للدولة 800 مليون جنيه

وأوضح وزير المالية، أن قرار زيادة الرسوم على السينما لم يتم تطبيقه حتى الآن، ولم يتم فرض رسوم على وزارة الثقافة والموسيقى العربية، ولكن الإضافة على حفلات الجليد والأفلام الأجنبية وحفلات الباليه والنوادي الليلية، وإذا تم تطبيقه سيوفر من 700 إلى 800 مليون جنيه في العام.

سبب فرض رسوم جديدة

وأشار وزير المالية، إلى أنه فرض رسوم على المستوردات الخاصة بالأسماك والكافيار والبرفانات وأدوات التجميل بنسبة 10% متابعًا: «مش الصعيد محتاج تمويل وتحسين مستوى الناس محتاج تمويل وخلق فرص عمل محتاج تمويل ومشروعات، ولو فيلم أجنبي في المول بدلًا ما يكون 100 جنيه يبقى 105 وروحت بقى لوزير التنمية المحلية قولتله اعملنا المشروع ده، وكل 5 جنيه زيادة هتجمع فلوس اعمل بيهم حاجة في أسيوط وحاجة في سوهاج وقولنا زيادة على الأجهزة المعمرة ومشروبات الحاجة الساقعة و50 جنيه على رسوم دخول محطات القطار هتجيب يعني 4 مليار جنيه ولا حاجة، توصيل الغاز الطبيعي لـ مليون وربع شقة محتاج 3.5 مليار جنيه، والغاز أرحم من الأنبوبة، ولو بعمل سكن اجتماعي برضه هحتاج فلوس».

الانفجار السكاني سيؤدي بالجميع إلى طريق صعب

وذكر وزير المالية، أنه هناك قضية قومية متمثلة في الانفجار السكاني وسيؤدي بالجميع إلى طريق صعب، والرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تحسين حياة المواطنين بشكل أفضل ويظهر في محاولات إيجاد مشاريع تخلق فرص عمل.

وواصل: «لو زودت عليك 5 جنيه عشان أخلق فرصة عمل لواحد عنده طفل ولا اتنين مش دي عدالة ولو حتى مش متجوز، وفي 5 مليون شغال في مشاريع بتمول للدولة ولو مكنش معانا فلوس أو بنقدر نتصرف في فلوس الـ 5 مليون دول هيأثروا على المجتمع وهيأثر على السلام الاجتماعي، العدالة بتقول لو قدرت أقلل البطالة وأوفر فرص عمل للناس حتى لو تعاونوا كلنا هيوفر سلامة اجتماعي لأنه بدونه هتبقى مشكلة لينا كلنا».