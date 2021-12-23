إبعاد سوري خارج البلاد ومنح 21 مواطنا جنسيات أجنبية وسحب «المصرية»

أصدرَت وزارة الداخلية، القرار رقم 2197 لسنة 2021، بإبعاد أسامة أحمد حسانة «سوري الجنسية»، مواليد 15/1/1991 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما أصدَرت وزارة الداخلية، القرار رقم 2239 لسنة 2021 بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدرَت الوزارة أيضا، القرارين رقم 2240 ورقم 2242 لسنة 2021، بالسماح بمنح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 2241 لسنة 2021، بردّ الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات كما يلي: