مصري ضمن قائمة الفائزين بجائزة عاليا الإسبانية

حصل المهندس محمد فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيجبت أويل آند جاز، على جائزة عاليا العالمية لرواد الأعمال المتميزين، ليكون بذلك أول عربي يحصل على الجائزة، إلى جانب كل من أنطونيو راجوسا، رائد الأعمال العالمي ومؤسس العديد من المؤسسات التعليمية الدولية، خوسيه دي كارفيخال إسكالادا الرئيس التنفيذي لمعامل سيسديرما ديرماتولوجي، يونا شيكيزي مؤسس لجمعية إنوفيشن هاب في نيجريا، السوبرانو الأرجنتينية فيرجينيا تولا، مانو رومو الذي تم اختياره ملك جمال الرجال في إسبانيا، والذي قريبًا سيقوم بتمثيل بلده في مسابقة ملك جمال الرجال الدولية، وكذلك إيفان بيروخو المدرب الشخصي الأكثر شهرة دوليًا، وميجيل دي لا كاسترو المدير التنفيذي للعلاقات العامة في العديد من الدول من بينها إسبانيا، والبرتغال، واليونان.

تمنح للمتميزين في القطاع الاقتصادية المختلفة

وخلال الحفل في فندق ويستن بالاس، في مدريد بإسبانيا، تسلم المهندس محمد فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيجبت أويل آند جاز «EOG»، الجائزة، ليكون بذلك العربي الأول الذي يحصد تلك الجائزة التي تمنح على مجمع أعمال الشخص الفائز في قطاعه.

تم تسليم الجائزة على هامش فعاليات حفل افتتاح جمعية عاليا لرواد الأعمال في نسختها الأولى، والتي أقيمت في فندق ويستن بالاس، في مدريد بإسبانيا في 3 ديسمبر من عام 2021، وتعتبر الجمعية هي أول مؤسسة لرواد الأعمال ناطقة بالإنجليزية في مدريد، بإسبانيا، والتي تجمع تحت رايتها العديد من رجال الأعمال ورواد الشركات في مختلف المجالات من مختلف أنحاء العالم.

تكريم عشرة من أبرز رواد الأعمال والشركات

وشهد الحفل تكريم عشرة من أبرز رواد الأعمال والشركات في مختلف المجالات من مختلف أنحاء العالم من بينهم إيفان بيروخو المدرب الشخصي الأكثر شهرة دوليًا، وميجيل دي لا كاسترو المدير التنفيذي للعلاقات العامة في العديد من الدول من بينها إسبانيا، والبرتغال، واليونان.

وشهدت شركات قطاع البترول المصرية، استفادة من تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع البترول، من خلال إتاحة معلومات دقيقة وذات مصداقية لصناع القرار من الشركاء الأجانب، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في القطاع.