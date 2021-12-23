الحكم بإعدام قاتلة طفل شقيق زوجها بكفر الشيخ.. خنقته ووضعت الجثة في «شوال»

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور حسن زاهر مصطفى، وكيل النيابة، اليوم الخميس، حضوريا، وبإجماع الأراء بمعاقبة ربة منزل تقيم بمركز الحامول، بالإعدام شنقا عما نسب إليها بقتل نجل شقيق زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد تصديق فضيلة المفتي على عقوبة إعدامها.

مرور 12 عام على الواقعة

وصدر الحكم من محكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 189 لسنة 2010، جنايات مركز شرطة الحامول وذلك بعد نحو 12 عاما من الواقعة، حيث تبين من أوراق القضية أن المتهمة تربصت له في المكان التي أيقنت تواجده فيه في منزل جدته، وحال نعاسه في الفراش أجهزت عليه، ولفت غطاء رأس على وجهه وعنقه، وقيدته بغطاء آخر حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، ووضعته داخل جوال بلاستيك، وحملته إلى مجرى مائي «ترعة» وألقته فيه.

الواقعة حدثت عام 2009 في الحامول

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 نوفمبر 2009، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما قتلت «هناء.م.ع.ا»، 31 عاما، ربة منزل، وتقيم بإحدى قرى مركز الحامول، الطفل «أحمد الشرنوبي»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك الغرض غطائين للرأس.

وفي 25 نوفمبر 2021 أحالت المحكمة السيدة المتهمة بقتل الطفل لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وعقب التصديق على حكم الإعدام قضت المحكمة بإعدامها اليوم.