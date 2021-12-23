مأساة عراقية وأطفالها الأربعة.. ماتوا خنقا بغاز المدفأة أثناء النوم

خمس جثث من أسرة واحدة ممدين فوق أحد الأسرة داخل إحدى المنازل بمدينة «عقرة»، بمحافظة «دهوك» بشمال العراق، إذ صبغت الجثث جميعها باللون الأزرق الداكن بداية من الشفتين والأظافر وصولاً إلى لون الجلد، ما يوحي أنّ ثمة حادث تسمم أو اختناق تعرّض له الضحايا قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، داخل غرفة المعيشة التي اتسمت أجواءها بدرجة حرارة مرتفعة، رغم موجة البرد القارس التي تجتاح المحافظة.

المدفأة تسببت في وفاة سيدة وأطفالها الأربعة داخل منزلهم

تعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقته شرطة محافظة «دهوك»، يفيد بوفاة سيدة وأطفالها الأربعة داخل منزلهم، لتنتقل على الفور قوة من الشرطة، وتبين أن الوفاة حدثت فجر اليوم الخميس، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، كشف أفراد الأمن المكلفين بالمهمة الغموض.

وأعلنت الجهات المعنية في بيان أصدرته في ساعات الصباح الأولى أنّ الضحايا لقوا مصرعهم أثناء النوم نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الذي انبعث من المدفأة التي كانت تعمل بالفحم، واعتادت الأسرة على استخدامها لتدفئة الأجواء داخل المنزل، حيث انخفضت درجة الحرارة في القرية إلى 7 درجات، وذلك وفقاً لما أفادت به قناة «السومرية» العراقية.

نجاة والد الأطفال من الموت

وأشارت التحقيقات إلى أنّ رب المنزل هو الناجي الوحيد ولا يزال على قيد الحياة، حيث أهداه القدر عمراً جديداً، إذ لم يكن متواجدًا داخل المنزل أثناء الحادث، وذلك بسبب عمله ضمن قوات البيشمركة العسكرية الكردية.

انفجار أسطوانة أكسجين داخل مستشفى في العراق

وفى أبريل الماضي، شهدت العراق حادثة اختناق غريبة من نوعها، جراء حريق نشب داخل مستشفى «ابن الخطيب»، الواقعة بجنوب شرقي بغداد، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل مبنى المستشفى، أودت بحياة شخص واختناق 11 آخرين، بحسب ما ذكرته قناة «السومرية» العراقية.