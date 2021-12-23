«التعليم»: لدينا 44 ألف طالب بالتربية الخاصة في 1139 مدرسة

كشفت إحصائية التعليم قبل الجامعي لعام 2021/2022، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد طلاب التربية الخاصة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية، وهي 44 ألفا و373 طالبا وطالبة في 1139 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيانها، إن هناك 44373 ألف طالب بالتربية الخاصة موزعين 28313 طالبا و16060 طالبة، منقسمين 44058 بمدارس رسمية، و151 بمدارس خاص عربي، و164 خاص لغات.

9785 معلما في مدارس التربية الخاصة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الإحصائية الكاملة بأعداد الطلاب والمعلمين والمدارس والفصول بالتربية الخاصة وهي كالتالي:

- 44373 إجمالي عدد طلاب التربية الخاصة على مستوى الجمهورية مقسمين 44058 بمدارس رسمية، 151 طالباً بمدارس خاص عربي، 164 طالباً خاص لغات.

- 28313 إجمالي عدد الطلاب الذكور بالمدارس، مقسمين 28133 بالمدارس الرسمية، 79 طالبا بالمدارس الخاص العربي، 101 طالب بمدارس الخاص لغات.

- 16060 إجمالي عدد الطالبات الأناث بالتربية الخاصة، موزعين 15925طالبة بالمدارس الرسمية، 72 طالبة بالمدارس الخاص العربي، 63 طالبة بالخاص لغات.

- 9785 إجمالي عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين بمدارس التربية الخاصة، مقسمين 9702 بالمدارس الرسمية، 50 معلماً بالمدارس الخاصة، 33 خاص لغات.

4827 فصلا لطلاب التربية الخاصة على مستوى الجمهورية

- 1139 إجمالي عدد مدارس التربية الخاصة على مستوى الجمهورية، موزعين على 1121 مدرسية رسمية، 11 مدرسة خاص عربي، 7 مدارس خاص لغات.

- 4827 إجمالي عدد الفصول للتربية الخاصة على مستوى الجمهورية، منهم 4827 فصلا بالمدارس الرسمية، و49 فصلا في مدارس الخاص العربي، 38 بالخاص العربي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاء التعليم قبل الجامعي لعام 2021/2022، للطلاب «بنين وبنات» والمعلمين بالمدارس الحكومي والخاص، موضحة أن عدد الطلاب للعام الدراسي 2021،2022، وصل إلى 25062294 طالبا، وأن عدد المدارس 58807 مدارس، ويبلغ عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين 991969 معلما.