«المشدد» 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لبائع لاتهامه بحيازة مخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من الهيروين بقصد الإتجار فيه، وكمية من الحشيش بقصد الإتجار فيه، وسلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

التحقيقات

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5411 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 2322 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «م. م» 34 عامًا، بائع، أحرز بقصد الإتجار جوهر «الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش «القنب» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز دون ترخيص سلاح أبيض «مطواه».

الاتجار في المخدرات

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه ورد إليها معلومات مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل فريق من المباحث إلى مكان تواجد المتهم، وبالوصول أبصر المتهم واقفاً مرتدي حقيبة وسط، ويظهر من طيات ملابسه سلاح أبيض «مطواة» فجرى ضبطه وأنتزع السلاح منه وبتفتيش حقيبته عثر بداخلها على كيس بلاستيكي بداخله لفافات لجوهر الهيروين المخدر، وحاوية تبغ تبين أن بداخلها نبات عشبي مخدر، وكذا ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتفين جوالين.

وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والميزان لوزن المضبوطات.10.14 جرام من المضبوطات.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 17 لفافة ووزنه 10.14 جرام تحوي المادة الفعالة لجوهر «الهيروين» المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعلبة سجائر بداخلها نبات مخدر ووزنه 16 جرام تحوي على أجزاء نباتية لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وميزان حساس ثبت أن غسالته تحوي المادة الفعالة لجوهر «الهيروين» المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.