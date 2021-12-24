20 تصريحا مثيرا للفنان «إسلام» في أول ظهور إعلامي منذ 30 عاما.. فيديو

تحدث الفنان صلاح أبو إسلام، الشهير بـ إسلام، فى عدد كبير من الموضوعات، خلال أول ظهور إعلامي له عبر «الوطن»، بعد 30 عاما من الاعتزال.

نرصد في هذا التقرير أبرز 20 تصريحا مثيرا من «إسلام» في حواره مع «الوطن».

- ليس هناك فارق بين إسلام وصلاح أبو إسلام، فالشخصان واحد، ولكن الأسماء تغيرت بعد الاعتزال.

- إسلام اسم فني اختاره لي المنتج نصر محروس.

- أول شخص اكتشفني كان المنتج الراحل محروس عبدالمسيح، وقدمني لنجله لكي أكون أول اكتشافاته.

- أصدرت أول ألبوماتي «بكره جاي» عام 1987، وحقق نجاحا منقطع النظير مع أغنية «وحشاني».

- فعلت كل شئ في حياة النجومية، ولكن الله هداني بفضل دعوات والدتي.

- تقابلت لأول مرة مع حميد الشاعري في ستوديو «إم ساوند» وشارك في توزيع أغنيات ألبومي.

- عمرو دياب اختار لي بوستر ألبوم «ناوي».

إسلام: قابلت تامر حسني بعد الاعتزال عند الحلاق

- عمرو دياب نجم النجوم وفنان مؤدب وأحببته كثيرا.

- آخر حفل لي كان بمشاركة عمرو دياب فى باريس.

- شعرت في لحظة واحدة أنني غير قادر على استكمال الفن وفضلت الابتعاد وذهبت للعمل فى محل ملابس.

- الجماهير كانت تذهب للمحل للتصوير معي فطلبت النقل للعمل الإداري.

- الغناء ليس حراما فالإمام ابن حزم لم يحرمه.

- مازالت أغني ولكن لأسرتي وأصدقائي بعيدا عن الإعلام.

- أعمل حاليا في مجال تقديم الأناشيد الإسلامية.

- قابلت عمرو دياب بعد الاعتزال بـ 20 عاما في عزاء والدته وتذكرني.

- يستحيل أن أعود للغناء من جديد فمن ذاق طعم الهداية لن يحيد عنها.

- أتمنى ان استمع للقرآن الكريم بصوت محمد فؤاد.

- محمد فؤاد أكثر الذين دعموني على قرار اعتزالي وعملت رفقة شقيقه وجدي فى شركته.

- لم أطلب من أي صديق اعتزال الغناء، ولكن ادعو لهم بالهداية والنجاح.

- قابلت تامر حسني عند الحلاق بعد الاعتزال، ولم يصدق نفسه حين رأني.