الفنان أحمد جوهر عن أزمته الصحية: «دور برد شديد»

تصدر اسم الفنان أحمد جوهر، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أعلن تواجده داخل أحد المستشفيات في القاهرة، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع الفنان أحمد جوهر للكشف عن تفاصيل أزمته الصحية.

أحمد جوهر: تعبان بقالي أسبوعين

قال الفنان أحمد جوهر، إنه تعرض لوعكة صحية شديدة منذ أسبوعين، قائلا: «عندي دور برد شديد بقالي أسبوعين، والدور ده أنا مريت بيه قبل كده من حوالي سنتين ونص، وكان بسبب نقص في الدم».

جوهر: عملت الفحوصات الطبية وفي انتظار النتيجة

وأشار الفنان أحمد جوهر في تصريحه لـ«الوطن»، إلى أنه يخضع حالياً للفحوصات الطبية اللازمة، قائلاً: «أنا عندي أنيميا في الدم، وعملت كل الفحوصات الطبية اللازمة، وفي انتظار النتيجة الآن».

وقام عدد كبير من أصدقاء الفنان أحمد جوهر، بالدعاء له، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وذلك عبر كتابة عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويذكر أن المطرب أحمد جوهر، من مواليد مدينة الأقصر، ولد في 17 يوليو عام 1961، واستطاع أن يلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم، وهو ابن عم الفنان الراحل عمر فتحي.

ألبومات أحمد جوهر

أصدر الفنان أحمد جوهر، طيلة مسيرته الفنية 4 ألبومات فقط، وهم: «أصحى»، و«هايل»، و«شبكني الهوى»، و«حاسب»، استطاع بهم أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة.

تجربة أحمد جوهر مع السينما

وكانت للفنان أحمد جوهر، تجربة في مجال السينما، عندما شارك في فيلمين «مرارة الأيام»، الذي تم عرضه في عام 1986، إخراج ناصر حسين، وتأليف أحمد البيه، وشارك فيه كوكبة من النجوم، مثل: جميل راتب، سماح أنور، محمود مسعود، وغيرهم من الفنانين، و«أولا الملجأ»، عام 1983، إخراج ناصر حسين، وتأليف أسامة غازي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن، مثل: محمد رضا، سعيد عبد الغني، ليلى حمادة، وغيرهم من الفنانين.