زوجة في دعوى خلع: «باع الدهب وعمل محضر اتهمني بسرقته عشان يعاقبني»

لجأت سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها لمحكمة الأسرة بعد زواج دام 12 عاماً، وإنجاب 3 أولاد، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها لاستحاله العشرة بينهم، وأنها لا تود العيش معه تحت سقف واحد بعد الآن، بحجة أنه باع الذهب الخاص بها، وبعدها تفاجأت بمحضر وصل لها على منزل والدها يتهمها فيه بسرقة الذهب ومبالغ مالية، فلجأت للمحكمة ورفضت التسوية، وكان قرار الخلع نهائياً بالنسبة لها.

ساعدته 15 سنة

وقالت الزوجة للقاضي إنها لم تتوقع أن زوجها الذي أحبته وساعدته على مدار 15 عاماً، أن يرد لها الجميل بهذا الشكل المهين كما وصفت للقاضي، فقبل أن يتقدم لوالدها رتبت معه كل شيء وساعدته في شراء الأساسيات، وبعد أن تقدم لخطبتها تنازلت عن الرفاهيات وتمت الخطبة رغم أن والدها لم ير أنه الشاب المناسب لها، وبعد عامين انتهوا من تجهيزات شقة الزوجية وأقاموا حفل زفاف سعيد، وانتقلت للعيش معه ومع أهله.

ولاده بيخافوا منه

وأضافت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة أنها عاشت معه أياماً فاق فيها السيئ الطيب، وبين خلافات عائلته ومشاجراته معها عاشت 12 عاماً، وكانت تتحمل من أجل أطفالها الثلاثة، وكانت تظهر للجميع أن حياتها تسير بشكل مثالي وأن زوجها يساعدها في كل شيء، حتى كان مثالاً حسناً للآخرين، وفي آخر فترة تحول زوجها إلى «شيطان» على حد وصفها، فكان يتشاجر معها ليلا نهارا على أتفه الأسباب ومنع عنها المصروف، حتى أطفالها اشتكوا لها من أنهم يخافون من والدهم وأنه رجل شرير، فتركت المنزل وذهبت لمنزل والدها.

اتهمها بسرقة الذهب

وتابعت: «مسألش على ولاده لمدة شهرين، وبعد كده رجعت الشقة عشان آخد حاجات ليا وللولاد واكتشفت أنه أخد الدهب وباعه، وبعد أيام تفاجأت بمحضر جي على بيت أهلي بيتهمني فيه إني قبل ما أمشي سرقت الدهب الخاص بيا ودهب تاني كان هو اشتراه عشان يبيعه وقت ما يحتاج فلوس ومبالغ مالية كبيرة، ولما اتصلت بيه رد بكل بجاحة وقال لي إنه بيعاقبني على اللي عاملته، وبعد ما العائلتين غلطوه اتنازل عن المحضر».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لن تقبل العيش معه تحت سقف واحد بعد الآن، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وتنازلت له عن جميع حقوقها الشرعية عدا نفقة أطفالها، وأقامت دعوى خلع، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.