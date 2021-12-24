أحمد زهر عن مشاركته في «سوشيال»: سيعرض قريبا

روّج الفنان أحمد زاهر، لمسلسله الجديد، تشاركه فيه البطولة النجمة الشابة «ميرنا نور الدين»، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

أحمد زاهر يجسد شخصية رؤوف عبد العزيز في «سوشيال»

ونشر الفنان أحمد زاهر، عدة صور من كواليس مشاهده في مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم «سوشيال»، معلقاً عليه: «قريباً مسلسل سوشيال»، مشيراً إلى أنه يجسد خلال أحداث هذا العمل شخصية رجل يًدعى «رؤوف عبد العزيز».

متابعو أحمد زاهر يعلنون انتظارهم لعرض مسلسل «سوشيال»

وهنأ المتابعون، الفنان أحمد زاهر، على مسلسله الجديد «سوشيال»، معلنين انتظارهم لعرضه، وذلك من خلال كتابة عدد كبير من التعليقات عبر حساب زاهر الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

أحمد زاهر يشارك متابعيه الصور الأولى من كواليس مسلسله الجديد

وعلق الفنان أحمد زاهر، على الصور التي تجمعه بالنجمة الشابة ميرنا نور الدين: «كواليس مسلسل سوشيال، تأليف أحمد جلال»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب ج2»

كما شارك الفنان أحمد زاهر، في بطولة حكاية «كدبة كبيرة»، من أحداث مسلسل «ورا كل باب ج2»، حيث قدم شخصية يحى أبو المجد، أمام النجمة هنادي مهنا.

فريق عمل حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب»

وشارك في حكاية «كدبة كبيرة»، من مسلسل «ورا كل باب ج2»، عدد كبير من نجوم الفن، بينهم «عماد رشاد، فتوح أحمد، إيمان سلامة، محمد ناصر»، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش