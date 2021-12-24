أغنية «إنت قلبي» لعمر كمال تقترب من مليون مشاهدة خلال ساعات (فيديو)

طرح أمس مطرب المهرجانات عمر كمال كليب أغنيته الجديدة التي تجمعه بشيماء المغربي، «إنتي قلبي»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «إنت قلبي» تقترب من مليون مشاهدة خلال ساعات

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر اليوتيوب، كما اقتربت من حصد مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها، وهي من كلمات إسلام المصري، ألحان على صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

عمر كمال يثير الجدل بأغنية «إنت قلبي»

وكان عمر كمال قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية، وقبل طرح الكليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بوجود علاقة بينه وبين شيماء المغربي، بعد أن نشر صورة تجمعه بها من كليبهم الأخير وكتب عليها: «مافيش مبروك ولا إي»، ولم يكن يعرف الجمهور أن الصورة ما هي إلا ترويجا لعمل فني جديد.

كلمات أغنية «إنت قلبي»

وتقول كلمات الأغنية:

إنت قلبي وربنا

نسيتيني العكننه

تخنقيني تعصبيني

مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

إنت أصلا ضحكتي

وبأمانه إنت الأمانه

نفسي آخد فرصتي

ماتيجي لحظه جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال

حبيبي بس إنت مين غيرك إنت فالته وعاجبني يا غزال

مافيش بعد وعد لو برء رعد هفضل معاك مهما طال

يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال

أغنية ضيعنا لعمر كمال وعبد الباسط حمودة

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية «ضيعنا» برفقة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، والتي حققت نجاحا كبيرا، واقتربت من تحقيق 12 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».