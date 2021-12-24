«الحاج محسن» أولاده رموه في الشارع بالشرقية.. والتضامن تنقذه

الحاج محسن علي عبد المنعم، رجل تجاوز عمره الـ 60 عاما، وجد نفسه بعد أن ضعف جسده وأنهكت قواه وملأ الشيب رأسه، على الرصيف بلا مأوى، يفترش الأرض المبتلة بمياه الأمطار التي تساقطت عليه قبل أن يتداول الأهالي صورًا له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتسارع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بإشراف عبد الحميد الطحاوي وكيل الوزارة بالتدخل السريع لإنقاذه.

انتقال المسن إلى دار بسمة للإيواء

بمجرد وصول فريق التضامن للإنقاذ السريع إلى المكان المتواجد به الرجل المسن في أحد شوارع مدينة ديرب نجم تجاوب معهم وانتقل برفقتهم إلى مقر دار بسمة للإيواء ورعاية الكبار في مدينة الزقازيق للإقامة في الدار بين جدران وسقف يحميه من برودة الطقس والتشرد في الشوارع.

وكيل وزارة التضامن يوجه بإنقاذ رجل مسن

كان عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الشرقية تلقى شكوى بشأن تواجد الرجل المسن في أحد شوارع مدينة ديرب نجم دون مأوى وأن الرجل أخبر الأهالي أنه كان يقيم بحدائق القبة بالقاهرة قبل أن يتخلص منه أفراد أسرته ويتركونه في الشارع.

ووجه وكيل الوزارة الدكتورة فاتن مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ديرب نجم بالتواصل مع فريق الانتشار السريع للوزارة ومتابعة حالة الرجل المسن والعمل على توفير مكان له في إحدى دور الرعاية المخصصة لرعاية كبار السن المشردين في الشارع ومتابعة حالته الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة له.

تقديم الخدمة الطبية اللازمة للرجل المسن قبل نقله إلى دار بسمة

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات لـ«الوطن» أنه على الفور توجه فريق الانتشار السريع وقاموا بإفهام الرجل المسن بتوفير مكان له داخل دار بسمة للإيواء وقاموا باصطحابه إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه من أي أمراض قد يكون يعاني منها كما تم منحه عدد 2 بطانية ووجبتين لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية ونقله إلى الدار.

توفير حياة كريمة لكبار السن

وأشار إلى أن الرجل المسن يتواجد حاليا داخل دار بسمة للإيواء برفقة النزلاء المقيمين في الدار من كبار السن والذين دفعتهم ظروفهم للتواجد بالشوارع قبل نقلهم إلى الدار، لافتا إلى أنه شدد على تقديم أفضل رعاية ممكنة لجميع النزلاء في إطار توفير حياة كريمة لهم.

تداول صور عن الرجل المسن: رجع من الغربة مش معاه فلوس وعياله رموه بالشارع

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي عرضوا صورا للرجل المسن في الشارع وتداولوا منشورا كتبته بسمة فرج إحدى السيدات اللاتي عثرت على الرجل جاء فيه: «الراجل دا بقاله 3 أيام نايم في التلج على كوبري منشية قاسم تبع ديرب نجم أهل البلد لاحظوا أنه كل يوم مبيتحركش ولا بيقدر يمشي ولا بيتحرك وجسمه متجمد من شدة البرد ساعدوه وجابوله بطاطين ومخده وجابوله أكل، والراجل من شدة ألم جسمه مهواش عارف إية بيوجعه البرد حرفيا جمده».

وتابعت «طلبناله الإسعاف جه وأخده للمستشفى وعلقوله محاليل واستأذنا مدير المستشفى يفضل بس للصبح بالمستشفى لحد مانشوف له مكان يروح فيه.. عياله راميينه عنده 3 أولاد.. الراجل من حدائق القبة من القاهرة، عياله رموه ولما بنسأله عن البطاقة رد وقال الباسبور والبطاقة مش عارف فين، هو بيجمع حروف الكلمات بالعافية».

وأضافت: «عاوزة أقول كلمة بس لعياله لو فعلا أنتم رامين أبوكوا علشان زي مابيقول كانو مفكرينه نازل من برا مصر معاه فلوس ولما ملقيوش معاه شيء رموه الرمية دي.. لكم عيال أكيد الدنيا دواره وهتدوقوه متستعجلوش داين تدان ولو بعد حين».