خبير أوبئة: تخطينا ذروة الموجة الرابعة.. ونعيش فترة استقرار

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن إصابات ووفيات كورونا قلت في شهر ديسمبر، لكنها عادت إلى الزيادة في نهاية الشهر نفسه بنسبة تتراوح بين 15% و20%: «حاليا نحن في استقرار ما بعد الذروة، وبإذن الله نكون انتهينا من ذروة الموجة الرابعة».

وأضاف عنان، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة dmc: «نشهد تسطيحا في منحنى الإصابات منذ أسابيع، والوفيات قليلة، وننتظر حتى نهاية الأسبوع لحساب متوسط الوفيات والإصابات مقارنة بمتوسط الأسبوع الماضي».

70% من الشعوب الأوروبية حصلوا على لقاحات كورونا

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن ما يقرب من 70% من شعوب بعض الدول الأوروبية يحصلون على جرعات لقاحات كورونا، لكنهم لن يكونوا في منأى عن أضرارها بسبب حصول 3% من سكان قارة إفريقيا على اللقاحات.

لو وُزعت اللقاحات بعدالة لانتهت الجائحة

وأردف: «تم توزيع أكثر من 8 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، ولو كان هذا التوزيع عادلا لاختفت الجائحة بسبب حصول 4 مليارات شخص على الجرعات، لكن ما يحدث حاليا بخصوص ظهور التحورات هو سيناريو طبيعي، فالفيروسات عندما تبقى طويلا تسعى إلى تغيير خصائصها من أجل الحفاظ على بقائها».

وأشار، إلى أن متحور أوميكرون شهد أكثر من 37 تغييرا على بروتين الأشواك الخارجي، فأصبح انتشاره أسرع من دلتا بنحو 3 مرات، وهناك تخوف من قدرته على الهروب من اللقاحات، وقد يضطر العالم إلى تغيير برمجة اللقاحات، لكنها توفر قدرا عاليا من الحماية بخصوص دخول المستشفى والوفيات.