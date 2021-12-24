إزاي تخلي كشف حسابك البنكي معاك في أي وقت؟.. اضمن الحماية

مع زيادة استخدام الحسابات البنكية من جانب العملاء، يرغب العديد منهم إلى متابعة حساباتهم لحظة بلحظة، وخصوصا أصحاب الشركات والأعمال التجارية، لمعرفة ما يتم من عمليات تحويل للمبالغ المالية أو ما يتم سحبه حسب رغبة العميل، وتحرص البنوك على تقديم جميع الخدمات التي تمكن العميل من الاطلاع على الكشوفات الحسابية الخاصة بهم.

ويقدم البنك الأهلي المصري لعملائه الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات وإيقاف طباعة كشف الحساب الورقي، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

مميزات خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات من البنك الأهلي

- خدمة كشف الحساب الإلكتروني متاحة للحسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري - ربع سنوي» فقط.

- يتم تطبيق مصاريف دورية كشف الحساب الإلكتروني حالة الاحتفاظ بحسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري - ربع سنوي».

- حال تحديث البريد الإلكتروني الخاص بكم سيتم إرسال كشف الحساب الإلكتروني على البريد الإلكتروني المحدث اعتباراً من الدورية التالية.

خطوات الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني

- يقوم الراغب في الاشتراك بالخدمة بالدخول للينك الخاص بالشتراك في الخدمة على الموقع الرسمب للبنك الأهلي من هنــــــــــــا.

- يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك والضغط على تنفيذ.

- يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

- يتم كتابة الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» والضغط على تنفيذ.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال أو تحديث البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني المراد تسجيله وتأكيد إدخاله مرة أخرى والضغط على التحقيق من البريد.

- ثم بعد ذلك يتم استقبال البريد الإكتروني والذي يحتوي على رمز الأمان OTP مع التأكد من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة «Junk Folder».

- يتم كتابة رمز الأمان OTP في الخانة المخصصة لذلك والضغط على تنفيذ.

- يتم اختيار الاشتراك في الخدمة وفقا والمنتجات التي لديكم سواء حسابات بنكيه فقط أو بطاقات ائتمان فقط أو حسابات بنكية وبطاقات ائتمان.

- حال اختيار العميل لبطاقات الائتمان فقط يتم إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

- يتم التأشير على أوافق على الشروط والأحكام ويتم الضغط على تنفيذ بعد الاطلاع على شروط وأحكام الخدمة الموضحة بالرابط الموجود أدناه.

- حال اختيار حسابات فقط أو حسابات بنكية وبطاقات ائتمان، يتم اختيار وسيلة الاستعلام عن كشف الحساب سواء عن طريق «الاطلاع على المعاملات المالية من خلال خدمة الأهلي نت أو استلام كشف الحساب من خلال البريد الإلكتروني» وفقا ونوع المنتج الذي لديكم لإتمام تسجيل الطلب والضغط على زر استكمال.

- إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

- يتم التأشير على أوافق على الشروط والأحكام ويتم الضغط على تنفيذ بعد الاطلاع على شروط وأحكام الخدمة الموضحة بالرابط الموجود أدناه.