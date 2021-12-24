افتتاح معرض مصر الرابع لفنون النماذج المصغرة بمركز الهناجر

افتتح أمس الخميس في السادسة مساءً بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون معرض «مصر الرابع لفنون النماذج المصغرة»، تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، ورئاسة الفنان شادي سرور، وحضر الافتتاح سفيرة جمهورية سلوڤينيا «ماتيا بريفولشيك» بالقاهرة والفنان التشكيلي محمد عبلة ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي والفن التشكيلي من دول مختلفة وأعضاء النادي المصري لفناني الماكيتات والنماذج المصغرة.

فؤاد: أول نموذج مصغر لطائرة مصرية عام 1932

وقال المهندس سيد فؤاد، وهو من المشاركين في المعرض والمنظمين، إنه تم تنفيذ نموذج أول طائرة مصرية في الحربية عام 1932، ونموذج طائرة المملكة السعودية باللون الأخضر للعيد الوطني للمملكة، ونماذج تظهر مصر في سبعينيات وثمانينات القرن العشرين.

وأوضح فؤاد، أنك ستجد نفسك سائحاً متجولاً عبر العصور وحضارات الشعوب فهناك من قام بصناعة سكة حديد مصر وكل أنواع القطارات بالكرتون والورق المقوى منذ العهد الملكي حتى العصر الحديث، وسيارات، وشخصيات مشهورة، وآلات تصوير وموسيقي، والريف المصري والمنزل بكل طبقات المجتمع، وأماكن وشخصيات سياسية ومشهورة وبيئات من دول عربية وأجنبية مختلفة الثقافات.

أهداف معرض «مصر الرابع لفنون النماذج المصغرة»

أما عن أهداف هؤلاء الفنانين والفنانات هو التبادل المعرفي ونقل التقنية من خلال الخامات المستخدمة في التنفيذ، كما يجمع بين المشاركين شغف هذا الفن، حيث كل منهم يحقق ما يهوى وما يحب ويرضى ذاته في هذا المجال، ويعمل على تحفيز الطاقة الإيجابية من خلال الصبر على تنفيذ نموذج مصغر دقيق للغاية يحتاج إلى وقت أطول من المعتاد.

كما يحقق المعرض للجمهور جو من أجواء المتاحف العالمية لكل أنواع الفنون، وإعادة النظر لكل أنواع الخامات من ورق خشن وكرتون وصلصال أو خشب بلاستيك أنها خامات ليست بمخلفات ولكنها أدوات لإعادة بناء نموذج به كل طاقة الإبداع والابتكار والتجديد والصبر على التنفيذ ودقة التفاصيل كأنه واقع وليس ماكيت أو نموذج.