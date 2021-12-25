التفاصيل الكاملة لفيلم «النهارده مش يوم جميل»: تصويره استغرق عاما

أيام قليلة وتنتهي المحرجة نيفين شلبي من تصوير مشاهد الفيلم التسجيلي «النهارده مش يوم جميل»، والذي استغرق قرابة العام في تصويره، ومن المقرر أن تنتهي المخرجة من تصويره 7 يناير القادم.

«النهارده مش يوم جميل» من المقرر أن ينتهي تصويره 7 يناير

وجاءت فكرة الفيلم التسجيلي الجديد «النهاردة مش يوم جميل» للمخرجة نيفين شلبي، منذ أكثر من عام، عندما قاربت على الانتهاء من تصوير فيلمها الروائي الطويل «النهارده يوم جميل» حيث ترصد خلال الفيلم التسجيلي المعاناه الكبيرة وما تعرضت له المخرجة نفسيا من ضغط عصبي كبير أثناء كل مراحل إنتاج الفيلم الطويل، خاصة خلال مرحلة المونتاج والمكساج، وتبعها مرحلة تسويق الفيلم وعرضه سينمائيا، أو محاولات عرضه في المهرجانات، وذلك حسب ما قالته المخرجة فى بيان.

«النهارده يوم جميل» بطولة باسم سمرة وهنا شيحة

يذكر أن فيلم «النهارده يوم جميل»، من بطولة النجم باسم سمرة ويشاركه في البطولة أيضا كل من النجمة هنا شيحة والنجمة نجلاء بدر، وأحمد وفيق ومحمود الليثي، وإيمي إسلام، والنجمة انتصار، بجانب العديد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه عن عدة قضايا اجتماعية نسائية عربية هامة أبرزها قضية الاغتصاب الزوجي والفتور الزوجي واضطرابات العلاقات الزوجية بشكل عام وتأخر سن الزواج.

من الجدير بالذكر أن الفيلم عرض بافتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، في ديسمبر الحالي، كما حصل على شهادة تقدير من مهرجان اتحاد السينمائيين الدوليين بالمملكة المتحدة، لوصوله للتصفيات النصف نهائية.

كما تم عرض بعض أجزاء من الفيلم في احتفالية تابعة للبرلمان العربي لمناهضة العنف تجاه المرأة العربية ومناقشة قضية الاغتصاب الزوجي، وإمكانية اقتراح وجود تشريع جديد، وكانت هذه الفعالية بحضور هنا شيحة ومخرجة الفيلم نيفين شلبي، ومنتج الفيلم شريف مندور، وأعضاء من مجلس الشيوخ المصري، وعضوات من البرلمانات العربية.