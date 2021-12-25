إصابة شوقا suga نجم فرقة «bts» الكورية بـ«كورونا»

أصيب شوقا suga نجم فرقة «bts» الكورية الجنوبية، البالغ من العمر «28 عاما»، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت وكالة «بيج هيت ميوزيك»، التي تتولى إدارة أعمال الفرقة، إنه ثبت إصابة «suga» بـ الفيروس بعد خضوعه لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي سي آر»، عقب وصوله إلى عاصمة بلاده «سول»، من الولايات المتحدة أمس الأول الخميس.

«بيج هيت ميوزيك»: شوقا suga ليست لديه أعراض خاصة

وأضافت «بيج هيت ميوزيك»، أن شوقا suga، اسمه الحقيقي،«Min Yoon-gi»، ليست لديه أعراض خاصة، لذا يخضع للعلاج بمنزله وفقا لإرشادات السلطات الصحية الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن نجم فرقة «bts»، تلقى جرعته الثانية من «لقاح كورونا» في أواخر أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتابعت «بيج هيت» قائلة، إن «suga»، لم يكن على اتصال وثيق بالأعضاء الـ6 الآخرين في فرقة «bts»، لأنه كان يخضع للحجر الصحي الذاتي منذ عودته إلى البلاد من الولايات المتحدة.

واحتلت الفرقة الموسيقية «bts»، المرتبة الأولى، في قائمة «هوت 100» في قائمة بيلبورد بأغنيتها «بوتير»، التي طرحتها الفرقة الكورية الجنوبية، في مايو الماضي، حيث بقيت في صدارة القائمة لمدة 10 أسابيع.

وكانت فرقة «bts»، أقامت عرضا موسيقيا في ستاد «سوفاي» بـ«لوس أنجليس» في 27-28 نوفمبر الماضي، و1-2 ديسمبر الجاري، حشد حوالي 214 ألف مشاهد وجنت حوالي 39.4 بليون وون مسجلة أفضل نجاح منذ 9 سنوات.

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن السلطات في كوريا الجنوبية، تفرض على جميع المسافرين الدوليين، بما في ذلك مواطني كوريا، الحجر الصحي لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.