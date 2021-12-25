نشر 50% من أبحاث «القومي لعلوم البحار» في المجلات الأعلى تأثيرا بالعالم

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول حصاد أداء المعهد لعام 2021.

وأشار التقرير، إلى أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات مختلفة، ومنها «مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر»، ومشروع «دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحي لقناة السويس من الجهة الجنوبية» والممولان من هيئة قناة السويس، ومشروع «غلق الدائرة للمحاصيل المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية في البحر المتوسط»، الممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع المحطات النووية (الضبعة)، ودراسة القياسات البحرية للساحل، ودراسات بيئية بتمويل من وزارة الكهرباء، والبرنامج القومي للرصد البيئي للبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، والبرنامج القومي للرصد البيئي للبحيرات المصرية بتمويل من وزارة البيئة، ودراسة الكشف عن الآثار الغارقة المدفونة بالميناء الشرقى بالتعاون مع وزارة الآثار، والبحث عن الثروات التعدينية بالبحر المتوسط بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية - وزارة البترول.

نشر 50% من الأبحاث في المجلات الأعلى تأثيرًا

ولفت التقرير، إلى أن المعهد شهد تقدمًا ملحوظًا في الأداء البحثي خلال عام 2021، حيث وصل إجمالي الأبحاث المنشورة إلى 370 بحثًا، كما شهد جودة في النشر العلمي بالمعهد، إذ أن 50% من الأبحاث تم نشرها في 10% من أعلى المجلات تأثيرًا على مستوى العالم.

كما أشار التقرير، إلى أن أكثر من 16% من الأبحاث المنشورة خلال عام 2021، تم إدراجها ضمن 10% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم، وبحلول نهاية عام 2021 تم إدراج نحو 25% من أبحاث المعهد ضمن 1% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم.

توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري

بدوره، قال عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن النشر العلمي الدولي المتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة، تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكداً أنها تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.