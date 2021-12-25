أسعار 5 سيارات عائلية وشبابية.. لا تتجاوز 70 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، مما أدى إلى انخفاض الأسعار من 5 إلى 18 ألف جنيه بالإضافة أن من أحد الأسباب هو عمليات الإغلاق التي تشهدها البلاد المصنعة للسيارات، والتي أعلنت انخفاضا في عملية الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات من الدول الكبرى.

وقال سعيد محمد، عضو رابطة تجار السيارات، وأحد تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة شهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية، وذلك منذ بداية انتشار فيروس كورونا وشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب قيام راغبي اقتناء السيارات بالشراء لعدم قدرتهم على شراء سيارات حديثه لارتفاع ثمنها بالإضافة إلى ارتفاع فائدة البنوك في السيارات التقسيط.

وأكد سعيد في تصريحاته لـ«الوطن» على أن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا خلال الأعوام الماضية بين 5 إلى 18 ألف جنيه في سعر السيارة المستعملة، ويتم تحديد السعر على حسب حالته والإمكانيات المتاحة بها، موضحا أن راغبي اقتناء السيارات الآن يبحثون عن السيارة «الاتوماتيك»، ولا يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» أسعار 5 سيارات من بينهم ألماني وفرنساوي وصيني.

رينو كليو 2003

متوسط السعر في السوق: 62,000 جنيه

أقل سعر في السوق: 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق: 66,000 جنيه

فولكس فاغن بوينتر 2006

متوسط السعر في السوق: 62,000 جنيه

أعلى سعر في السوق: 57,000 جنيه

أقل سعر في السوق: 67,000 جنيه

اسبيرانزا A113 2009

متوسط السعر في السوق: 62,000 جنيه

أقل سعر في السوق: 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق: 68,000 جنيه

هيونداي إلنترا 1997

متوسط السعر في السوق: 63,000 جنيه

أقل سعر في السوق: 57,000 جنيه

أعلى سعر في السوق: 67,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2008

متوسط السعر في السوق: 64,000 جنيه

أقل سعر في السوق: 60,000 جنيه

أعلى سعر في السوق: 67,000 جنيه