موقف سرفيس حضاري لحل التكدس المروري ببولاق الدكرور في الجيزة

وضعت محافظة الجيزة مخططا شاملا ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، بجانب إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين.

وأعلنت محافظة الجيزة تخصيص ساحة كانت مستغلة كموقف لسيارات هيئة النظافة، والكائنة أسفل محور صفط اللبن بحي بولاق الكرور، وتجهيزها بشكل حضاري كموقف نموذجي، ليكون بديلآ للموقف العشوائي بمنطقة الشوربجي ببولاق الدكرور، ما يسهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية بذلك القطاع.

تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار بالجيزة

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صادر عن محافظة الجيزة اليوم، تجهيز المواقف بشكل حضاري ونموذجي ليكون بديلًا للمواقف العشوائية، ضمن خطة الدولة في تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حل المشكلات المرورية واستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس

وأشار محافظ الجيزة، في البيان، إلى أن الموقف الجديد سيسهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة، لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بشارع الشوربجي.

دعم الموقف بموظفين وبوابات خروج ودخول

وقال المحافظ، إنه تم مراعاة عدد من التجهيزات بالموقف لرفع كفائته وتنفيذ تطوير شامل له، من خلال دعمه بعدد من الموظفين، وتخصيص بوابات لخروج ودخول المركبات لإحكام السيطرة عليه ليظهر بالشكل الحضاري اللائق لخدمة المواطنين.

ووجه المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع حي بولاق الدكرور، لسرعة نقل سيارات السرفيس الموجودة بتلك المنطقة للموقف الجديد، مشددا على ضرورة التنبيه على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم، وعدم السماح لهم بالانتظار الخاطئ بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وأكد «راشد»، على جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط المروري.