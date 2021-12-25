تفحم مسنة في حريق بمنزلها ببورسعيد.. ومصدر: شبهة جنائية

لقيت سيدة، في العقد التاسع من عمرها، مصرعها، بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، إثر نشوب حريق في شقتها، وانهيار سقف خشبي عليها، ما ترتب عليه احتجازها، وعدم تمكنها من الفرار من النيران، وكذلك عدم تمكن الأهالي من إنقاذها.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة فوزية حسن إبراهيم، 84 سنة، جثة متفحمة بمنزل في شارع الأزهر والبلدية بحي العرب، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل.

3 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق

وانتقل اللواء هاني المهدي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث بحي المناخ، وتم السيطرة على الحريق من خلال ثلاث سيارات إطفاء في وقت قياسي، قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة له، لاسيما أن العقار أسفله فرن وبه كميات كبيرة من الأخشاب.

مصدر: شبهة جنائية في الحادث

وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة بورسعيد، أن مسنة تقطن بمفردها بشقة بالدور الأخير المكونة من حجرتين، ومطبخ بداخله حمام، وأن سقف المنزل خشبي، لافتا إلى أن سقف المطبخ سقط عليها وهي تطهو الطعام بداخله، فاُحتجزت ولم تستطع الفرار بعد أن اشتعلت النيران في المطبخ.

وأشار المصدر إلى احتمال وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.