«الإحصاء»: 43.2 ألف مولود في 12 يوما فقط.. والقاهرة الأعلى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن عدد سكان مصر في جميع أنحاء المحافظات، بلغ نحو 102 مليون و793 ألفا و434 نسمة، بزيادة بلغت نحو 43 ألفا و222 مولودًا جديدًا تقريبا، خلال 12 يوما فقط، مقارنة بعدد السكان في 13 ديسمبر 2021، الذي بلغ 102 مليون و750 ألفا و212 نسمة.

القاهرة تتصدر عدد السكان بـ10 ملايين و95 ألف نسمة

ورصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي أعداد سكان العاصمة، و27 محافظة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أعلنت أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10 ملايين و95 ألفا و311 نسمة بزيادة بلغت ألفين و554 نسمة في 12 يوما، حيث كان عدد سكان القاهرة في 13 ديسمبر الجاري 10 ملايين و92 ألفا و614 نسمة، بينما محافظة الجيزة، اليوم نحو 9 ملايين و319 ألفا و453 نسمة، مقابل 9 ملايين و315ألفا و818 نسمة، في 13 ديسمبر، بزيادة بلغت 3 آلاف و635 نسمة، ومحافظة الشرقية 7 ملايين و744 ألفا و259 نسمة مقابل 7 ملايين و740 ألفا و96 نسمة في 13 ديسمبر الجاري، بزيادة 4 آلاف و163 نسمة خلال 12 يوما.

عدد سكان الدقهلية 6.9 مليون نسمة.. الأعلى في وجه بحري

وجاءت أعداد سكان المحافظات، من إجمالي عدد سكان مصر؛ وفقا لأحدث الإحصاءات الواردة اليوم من الساعة السكانية الإلكترونية، على النحو التالي:

ـ سكان محافظة الدقهلية ارتفع إلى 6 ملايين و931 ألفا و941 نسمة.

- سكان محافظة البحيرة بلغ عدد سكانها 6 ملايين و726 ألفا و650 نسمة.

- عدد سكان المنيا بلغ 6 ملايين و129 ألفا و100نسمة.

- عدد سكان محافظة القليوبية نحو 6 ملايين و22 ألفا و139 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة سوهاج نحو 5 ملايين و547 ألفا و406 نسمات.

- بلغ عدد سكان محافظة الإسكندرية، نحو 5 ملايين 467 ألفا و136 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية، نحو 5 ملايين و342 ألفا و372 نسمة.