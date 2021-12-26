اليوم.. الأعلى للجامعات يضع التفاصيل النهائية لامتحانات التيرم الأول

يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوط العريضة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات لجميع منتسبي الحرم الجامعي.

الأعلى للجامعات يتابع خطط التطعيمات ضد الفيروس

ومن المقرر أن يتابع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، خلال اجتماعه الدوري المقرر عقده بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عددا من الموضوعات الهامة فيما يتعلق بالتطعيمات ضد فيروس كورونا، وكذلك خطة الجامعات والاستعداد للتطعيم للجرعات الثالثة لفيروس كورونا «الجرعات التعزيزية»، ومتابعة الاستعدادات النهائية للمستشفيات الجامعية وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا، عددا من المقترحات بشأن متابعة أعمال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بشأن دراسة وإعداد تقرير عن تطوير البرامج البينية في التخصـصـات العلمية المختلفة بالجامعات المصـرية، ومناقشة ردود جامعات (المنصورة، عين شمس، السويس، دمنهور، المنوفية) بشأن المقترح.

كما يناقش المجلس أيضا المقترح بشأن متابعة اللجنة المشكلة بشـأن النظر في مسمى برامج «سلامة وجودة تصـنيع الأغذية» بكليات الزراعة والطب البيطري بمختلف الجامعات المصرية، ومناقشة رأي اللجنة المشكلة، بجانب مناقشة ومتابعة موقف تركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية الأسبقية الأولى، ودراسـة إدراج مواد أكاديمية ثابتة على مدار أعوام الدراسـة الجامعية تتعلق بالصـحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة.