درجات الحرارة اليوم الأحد 26-12-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلا عن نشاط للرياح، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 18 066

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 13 01

الطور 21 13

شرم الشيخ 22 16

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 08

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 20 08

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 08

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

ووفق ما هو معلن بالدول العربية جاءت درجات الحرارة اليوم الأحد، على النحو التالي:

مكة 30 20

المدينة 24 14

الرياض 16 10

المنامة 21 16

أبو ظبي 26 20

الدوحة 23 17

الكويت 16 05

دمشق 12 01

بيروت 17 13

عمان 12 04

القدس 13 05

غزة 18 10

بغداد 15 03

مسقط 27 21

صنعاء 24 09

الخرطوم 30 18

طرابلس 20 14

تونس 19 13

الجزائر 18 11

الرباط 21 11