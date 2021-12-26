درجات الحرارة اليوم الأحد 26-12-2021 في مصر
الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12
كتب:
الوطن
01:05 ص | الأحد 26 ديسمبر 2021
جانب من حالة الطقس على كورنيس القاهرة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلا عن نشاط للرياح، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 18 066
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 07
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 13 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 22 16
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08
الأقصر 21 08
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبو سمبل 21 10
الوادي الجديد 20 08
شلاتين 26 15
أبو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16
درجات الحرارة اليوم في المدن العربية
ووفق ما هو معلن بالدول العربية جاءت درجات الحرارة اليوم الأحد، على النحو التالي:
مكة 30 20
المدينة 24 14
الرياض 16 10
المنامة 21 16
أبو ظبي 26 20
الدوحة 23 17
الكويت 16 05
دمشق 12 01
بيروت 17 13
عمان 12 04
القدس 13 05
غزة 18 10
بغداد 15 03
مسقط 27 21
صنعاء 24 09
الخرطوم 30 18
طرابلس 20 14
تونس 19 13
الجزائر 18 11
الرباط 21 11