الوزير: 7.6 مليار جنيه تكلفة الـ5 محاور الجديدة على النيل بطول 88 كم

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن اليوم سيشهد افتتاح 5 محاور على النيل، هي عدلي منصور في بني سويف وسمالوط في المنيا وديروط في أسيوط وقوص في قنا وكلابشة في أسوان بطول 88 كم وتكلفة مالية 7.6 مليار جنيه. وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكلفة محور قوص 1.5 كم، بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل 30 عمل صناعي.

تفاصيل المحاور النيلية الجديدة

وتابع الوزير قائلا أن محور كلابشة محور بطول 23 كم وعرض 21 متر وتكلفة مليار جنيه ويشمل 14 عمل صناعي بهدف مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي في شرق النيل بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الإصلاح الزراعي والطريق الصحراوي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل مرورا بالمناطق السكنية والزراعية بمنطقة كلابشة في وادي النيل.

وأشار، إلى أن محور سمالوط بطول 24 كم وتكلفة 2 مليار جنيه، أما محور ديروط في أسيوط يبلغ طوله 45 كم وهو من أطول المحاور وتم الانتهاء من مرحلته الأولى بـ15 كم بتكلفة 1.9 مليار جنيه ويشمل 13 عمل صناعي، أما محور عدلي، فإن طوله يبلغ 7 كم وعرض 29 متر وتكلفة قدرها 1.1 مليار جنيه و3 حارات مرورية بكل اتجاه.