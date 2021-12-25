تفاصيل 11 مشروعاً لوزارة النقل في الصعيد.. والتكلفة 18 مليار جنيه

خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسيعدد من محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري وعدد من المشروعات الخدمية بصعيد مصر، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تفاصيل 11 مشروعاً بإجمالي تكلفة 18.155 مليار جنيه افتتحها فخامته اليوم والتي شملت عدد 5 محاور أعلي النيل وهي محاور ( عدلي منصور – سمالوط – ديروط/المرحلة الأولى – قوص – كلابشة ) وحيث يبلغ إجمالي أطوال ال5 محاور 88 كم ويبلغ تكلفتها 7.6 مليار جنيه وكذلك تطوير وتوسعة المرحلة الاولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربى المرحلة الأولى ( القاهرة / المنيا) بطول 230 كم بالاضافة الى ازدواج طريق سفاجا / القصير/ مرسى علم بطول 200كم وعدد 3 كباري مزلقانات هي كوبري البلينا بسوهاج بطول 1834 متر وكوبري المديرية ببني سويف بطول 540 متر وكوبري جرجا بسوهاج بطول 1300 متر وكوبري اعلى مفيض توشكى باسوان بطول 450 متر

واشار الوزير الى أن محور قوص على النيل بمحافظة قنا هو محور حر يبلغ طوله 19كم وعرضه 21م بعدد 2 حارة مرورية / إتجاه و يشمل 30 عمل صناعى ( 15 كوبرى – 15 نفق ) ويبلغ تكلفته 1.522 ميار جنيه ويهدف المحور الى ربط مصانع السكر و الورق و المطاحن والطريق الصحراوى الشرقى ومدينة قوص شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية ومدينة نقادة والطريق الصحراوى الغربى غرب النيل وخلق مناطق تنموية زراعية وصناعية جديدة مروراً بالمناطق السكنية والزراعية فى مدينة قوص فى وادى النيل.

واوضح وزير النقل أن محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان هو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاة – و يشمل عدد 14 عمل صناعي ( 9 كوبري + 5 أنفاق ) ويبلغ تكلفته 1 مليار جنيه ويهدف المحور الى ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الإستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حـارة مـرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) يبلغ تكلفته 2.005 مليار جنيه ويهدف الى ربط المناطق الصناعية ومحاجر الرخام والطوب الحجرى والمزارات الدينية بمنطقة دير السيدة العذراء ومسار العائلة المقدسة والطريق الصحراوى الشرقى شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب وغرب غرب المنيا و الطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة سمالوط فى وادى النيل .

مضيفا أن محور ديروط الحر يبلغ طوله 45 كم ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 15 كم وعرض 21 م وتكلفة 1.917 مليار جنيه بعدد 2 حارة / اتجاه ويشمل عدد 13عمل صناعي ( 10 كوبري - 3 نفق ) ويهدف المحور الى ربط مناطق المحاجر والمناطق الصناعية وطريق الصعيد الصحراوى الشرقى شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية وطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل مرورا ًبالطرق الزراعى والمناطق السكنية والمناطق الزراعية بمركز ديروط فى وادى النيل.

وأكد وزير النقل أن محور عدلي منصور ببني سويف يبلغ طوله 7 كم وعرضه 29 م بتكلفة إجمالية 1.147 مليار جنيه بعدد 3 حارات مرورية / إتجاه ويشمل 8 عمل صناعى ( 7 كوبرى -1 نفق ) وأن المحور يعتبر إمتداد لطريق الكريمات / الزعفرانة على البحر الأحمر ويهدف إلى ربط المناطق الصناعية ببياض العرب والمحاجر والمناطق السياحية والأديرة والكنائس والطريق الصحراوى الشرقى وطريق الجيش الحر شرق النيل بمناطق التنمية الصناعية بكوم أبو راضى والمناطق الزراعية غرب بنى سويف وجنوب الفيوم وطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية ومدينة بنى سويف فى وادى النيل.

وعن الطرق الرئيسية في صعيد مصر التي تم افتتاحها اليوم اشار الوزير الى الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ( القاهرة / المنيا) بطول 230 كم ، والتي تشمل عدد (21) عمل صناعى ( 5 كبارى + 16 نفق ) وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى الجاري تنفيذه بطول 1155 كم وبتكلفة 26 مليار جنيه ليكون 6 حارة / إتجاة منها 3 حارات لعربات الركوب و 3 حارات لعربات الشاحنات بالرصف الخرسانى فى الإتجاة القادم من أسيوط إلى القاهرة والذى يعتبر أحد قطاعات طريق القاهرة كيب تاون للربط مع أفريقيا كما اشار الى أن الانتهاء من مشروع إزدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم.

حيث اكد الوزير أن طريق ساحل البحر الأحمر يمتد من الزعفرانة حتى رأس حدربة بطول 1100 كم وتم إنشاء طريق جديد 2 حارة ورفع كفاءة الطريق الحالى 2 حارة ليصبح الطريق مزدوج 2 حارة مرورية فى كل إتجاه وسبق الإنتهاء من تطوير الطريق من الزعفرانة وحتى سفاجا وإفتتاحه عام 2018 وأنه سيتم اليوم افتتاح المسافة من سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه

وعن مشروعات الكباري التي تم افتتاحها اليوم أوضح وزير النقل أن كوبرى أعلى مزلقان المديرية بمحافظة ببني سويف يبلغ طوله 540 متر ، بعرض 8 متر ، 2 حارة مرورية اتجاه واحد وحيث تبلغ التكلفه الإجماليه للكوبري 90 مليون جنيه مضيفاً أن كوبرى جرجا بسوهاج يوجد اعلي مزلقان السكة الحديد يبلغ طوله 1300 متر ، 2 حارة مرورية / اتجاه ، وتبلغ تكلفته الاجمالية 76 مليون جنيه أما كوبرى البلينا بسوهاج فهو كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية بإجمالي طول 1834 متر و بعرض 22 متر للجسم الرئيسي وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه وتبلغ التكلفه الإجماليه للكوبري 258 مليون جنيه كما تم افتتاح إنشاء كوبري أعلى مفيض توشكي بأسوان بطول 450 متر، لعدد 3 حارات مرورية /اتجاه وقد بلغت التكلفه الإجمالية للكوبري 240 مليون جنيه

كما اشار وزير النقل الى أنه يشارك في تنفيذ مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري العلوية المنفذة / الجاري تنفيذها بصعيد مصر عدد 125 شركة منها عدد 122 شركة قطاع خاص ويعمل بهذه المشروعات مايزيد عن 80 ألف مهندس وفني وعامل.

استعراض مشروعات وزارة النقل ضمن خطة التنمية الشاملة للصعيد

قال الفريق مهندس كامل الوزير ان رؤية الوزارة لا تقتصر علي نقل الركاب والبضائع فقط بل تتخطي ذلك إلي المشاركة في التنمية الشاملة للدولة والجاري تنفيذها في كافه مختلف قطاعات النقل من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتدريب الكوادر الفنية والإهتمام بعوامل الأمن والسلامة وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية وربط مصر بمحيطها الإقليمى مضيفا أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع مجموعة من الأهداف كالآتى ( المساهمة فى خطة التنمية الشاملة - تنشيط حركة التجارة - تحقيق معدلات الأمن والسلامة – خلق فرص عمل ).

وأكد الوزير أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ حوالي 1.7 تريليون جنيه فى الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ المشروعات في كافة قطاعات النقل حيث تم تخصيص 474مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى ، 225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية ، 837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي ، 115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري ، 15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة و المناطق اللوجيستية ،و 3 مليار جنيه لمشروعات النقل النهري.

أولا مشروعات الطرق والكباري

ففيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبارى التي تم التخطيط لتنفيذها بإجمالي تكلفة 474مليار جنيه منها 210 مليار جنيه لمشروعات الصعيد فتشمل انشاء وتطوير 17000 كم طرق رئيسية و22 محور على النيل و1000كوبري /نفق و28 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة مضيفا أن مصر هبة النيل هكذا قالها هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم وعلى مدار التاريخ كان نهر النيل هو شريان الحياه لمصر والمصريين حيث يبلغ طول نهر النيل 6650 كم منها 1520 كم داخل مصر مشيرا الى استخدم المصري القديم القوارب الصغيرة والمعديات البدائية في التنقل والربط بين المدن لانتقال الموظفين والجنود والبحث عن المحاجر وأنه ومع مرور الزمن تطورت المعديات النيليه بدون مراعاة عوامل الأمان والسلامة فتسببت فى وقوع العديد من الحوادث فمنذ عام 2007 وحتى 2020 وقع عدد ( 15 ) حادث أدت إلى وفاة 180 مواطن آخرها فى أغسطس 2020 ومن هنا فكر المصريون فى إنشاء كبارى على النيل لتجنب تلك الحوادث وقد بدأ محمد على فى عام 1834 إنشاء القناطر الخيرية والتى إكتملت فى عهد الخديوى سعيد فى عام 1861 وأستخدمت كأول كوبرى على نهر النيل وفى عام 1871 أنشأ الخديوى إسماعيل كوبرى قصر النيل بطول 406 متر واستمر المصريون في انشاء الكباري لتصل الى 38 كوبرى بمعدل 1 كوبرى كل 5:4 عام بمسافات بينية تصل إلى 100 كم فى صعيد مصر مما كان له آثاراً سلبية عديدة من أهمها ( زيادة زمن الرحلات وضياع الوقت - إرتفاع معدلات الحوادث - زيادة إستهلاك الوقود - تلوث البيئة )

وأشار وزير النقل الى أنه بعد يونيو 2014 وجه فخامة رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 22محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط منها 14 محورا في صعيد مصر.

مضيفاً أنه قبل 2014 تم تنفيذ عدد ( 38) محور وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل ومن 2014 وحتى الآن و تم الإنتهاء من تنفيذ عدد ( 13) محور منها 5 محاور سيتم افتتاحها اليوم وحالياً جارى تنفيذ عدد ( 9) محور وبذلك وبذلك يصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى منهم (28) محور / كوبرى بالصعيد .

وأوضح الوزير أن محاور النيل المخطط تنفيذها بعد يونيو 2014في الصعيد يبلغ عدد ( 14) محوربتكلفة 23,5 مليار جنيه منها (3) محـــــاور سبق إفتتاحها وهما ( بني مزار – طما – جرجا ) ، و( 5) محـاور سيتم إفتتاحها اليوم ( عدلي منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة ) ، وجاري تنفيذ ( 6) محـاور وهناك 3 محاور مخطط مستقبلي وهي (دشنا – دار السلام – المراغة)

ثم استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محاور النيل الجاري تنفيذها حيث أكد أن إنشاء محاور النيل يهدف إلى ربط مناطق التنمية العمرانية والصناعية والزراعية والطريق الصحراوى الشرقى بطريق الصعيد الصحراوى الغربى مروراً بالمناطق الزراعية والسكنية فى وادى النيل لافتا الى ان محور بديل خزان أسوان محورعلى النيل بطول 5.4 كم بعرض 29 متر بتكلفة 1.956 مليار جنيه عدد ( 3 حارات مرورية / اتجاه ) يشمل المحور عدد (3) أعمال صناعية ونسبة التنفيذ : 60% وفيما يتعلق بمحور دراو على النيل فيبلغ طوله 18 كــم وعرض 21 م بتكلفة 1.4 مليار جنيه وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل المشروع عدد 9 عمل صناعي ونسبة تنفيذه : 32 % أما محـور شمال الاقصر فيبلغ طوله 18.75 كم وعرضه 28.8م بتكلفة 1.674 مليار جنيه وعدد 3حارة مرورية / اتجاه ويشمل (20) عمل صناعى ونسبة تنفيذه : 15% مضيفا أن محـور أبو تيج يبلغ طوله 27.5 كم وعرضه 23 م بتكلفة 2.5 مليار جنيه وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل (16) عمل صناعى ونسبة تنفيذه : 20 % كما يبلغ طول محور منفلوط 41 كم وعرضه 29 م بتكلفة 3.3 مليار جنيه وعدد 3حارة مرورية / اتجاه ويشمل (11) عمل صناعى ونسبة تنفيذه : 15% أما محور الفشن على النيل فيبلغ طوله (27) كم وعرض 21 م بتكلفة 2.5 مليار جنيه وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل عدد (23) عمل صناعى ونسبة التنفيذ : 12 % .

كما استعرض الوزير المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلي 30 ألف كم منها 12600 كم فى الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم فى الصعيد وحيث تبلغ اجمالي التكلفه 295 مليار جنيه منها 120مليار جنيه لمشروعات الصعيد مشيرا الى المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات الذي يشمل رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد وحيث تبلغ التكلفة 10.6 مليار جنيه مشيرا الى طرق مبادرة حياة كريمة والتي تهدف الى رفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة باجمالي 166 طريق بإجمالي 2870 كم بتكلفه إجماليه 10 مليار جنيه منها 1822 كم بالصعيد بإجمالي تكلفه 5.9 مليار جنيه

مضيفاً واستمر المصريون في انشاء الكباري لافتا الى مشروعات الكبارى العلوية وكباري مزلقانات السكك الحديدية حيث أكد انه تم التخطيط لتنفيذ 1000 كوبرى / نفق .

ليصل الاجمالي الي 2500 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه منها 365 كوبري / نفق فى الصعيد وذلك بتكلفه اجمالية 50 مليار جنيه .

ثانياً مشروعات السكك الحديدية

استعرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية حيث تم تخصيص 225 مليار جنيه لتنفيذها منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد وحيث تشمل مشروعات السكك الحديدية (الوحدات المتحركة ( 53 مليار جنيه)– البنية الاساسية( 105مليار جنيه ) – تطوير نظم الاشارات ( 50 مليار جنيه) – تطوير الورش الانتاجية (15 مليار جنيه) – تنمية العنصر البشري ( 2 مليار جنيه )

1. تطوير أسطول الوحدات المتحركة:

• (الجرارات )

تم التعاقد على توريد عدد (260) جرار جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد (172) جرار بتكلفة إجمالية حوالى 13 مليار جنيه منها عدد (170) جرار جديد وعدد (110) جرار مجدد لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالى 8.5 مليار جنيه .

• (عربات الركاب ) تم التعاقد على توريد عدد (1300) عربةجديدة ورفع كفاءة وتجديد عدد (1313) عربة بتكلفة إجمالية حوالى 19 مليار جنيه منها عدد (850) عربة جديدة وعدد (870) عربة مجددة لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالى 12 مليار جنيه وذلك لرفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب/يوم فى عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب/يوم فى عام 2024 .

مضيفا أنه بالنسبة لعربات البضائع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد عدد (1215) عربة بضائع أنواع بتكلفة إجمالية حوالى 4.1 مليار جنيه منها عدد (790) عربة بضائع أنواع لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالى 2.7 مليار جنيه وذلك لرفع طاقة نقل البضائع من حوالى 4 مليون طن سنوياً في عام 2014 الي 13 مليون طن سنوياً فى عام 2024 .

2. تطوير نظم الإشارات :

أشار الفريق مهندس كامل الوزير أنه جارى تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم من اجمالي الشبكة الرئيسية التي يصل طولها الي 10000 كم لتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الإلكترونى الحديث لضمان رفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل زمن التقاطر وبالتالى زيادة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه أهمها خط القاهرة / أسوان بطول 900 كم بتكلفة حوالى 24مليار جنيه .

3. تطوير البنية الاساسية بالنسبة الى محطات السكك الحديدية فأشار الوزير الى أنه تم التخطيط لتطوير عدد (370) محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها عدد (108) في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير المحطات ومحطات المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة .

و أشار الوزيرالى انه بالنسبة لتطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية فتم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة وتجديدات خطوط قائمة بطول 3433 كم بتكلفة إجمالية حوالى 61.5 مليار جنيه منها 1665 كم لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه .

4. تطوير الورش

اشار وزير النقل انه تم تجديد وتطوير ورش السكك الحديدية بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة وتخصيص كل ورشة لنوع معين من الوحدات المتحركة يتم العمل فيها بالتعاون مع الشركات المتعاقدة على الصيانة لهذا النوع من الوحدات المتحركة بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية وخاصةً فى مجال الإدارة والتشغيل وعلى سبيل المثال :

- ورش السبتية بالشراكة مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لصيانة وتجديد جرارات PRL .

- ورش التبين بالشراكة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لصيانة وتجديد جرارات GE .

- ورش الفرز بالشراكة مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة العربات الروسية .

-ورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

5. تنمية العنصر البشري

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه بناءً على توجيهات سيادتكم تم وضع معايير ومنهجية جديدة لإنتقاء وتأهيل وتدريب العناصر البشرية فى السكك الحديدية والذى تم تطبيقها فى إختيارعدد (550) مهندس وتدريبهم لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية وعدد (3250) فنى / قائد قطار وتدريبهم لمدة 6 أشهر بمعهد ضباط الصف المعلمين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية .

شبكة القطار الكهربائي السريع:

اوضح وزير النقل أنه بالإضافة إلي التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم كان لابد أن نضيف خطوط جديدة للسكك الحديدية سريعة تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت والحفاظ علي البيئة وتم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1825 كم بتكلفة 360 مليار جنيه منها 1165 كم لخطي الصعيد بتكلفة 240 مليار جنيه .

وهذه الخطوط كالتالي :-القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة / العاصمة الإدارية / العلمين الجديدة / مطروح ) الجاري تنفيذه بطول حوالي 660 كم و القطار الكهربائى السريع(أكتوبر /أسوان / قنا /سفاجا) : بطول 925 كم والقطار الكهربائي قنا – الغردقة – سفاجا بطول 240كم مضيفاً أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة .

ثالثاً : مشروعـات الموانئ البحرية:

تم تخصيص 115.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الموانئ البحرية منها 48مليار جنيه لخدمة الصعيد وحيث يتم إنشاء أرصفة بطول 34 كم لتصل الي 76 كم و إنشاء حواجز أمواج بطول 6000 م و تعميق الممرات الملاحية مستعرضا مشروعات ميناء سفاجا الكبيروتطوير ميناء سفاجا الحالي مشيراً إلى محطة سفاجا 2 حيث يبلغ طول الرصيف : 1100 م وعمق الرصيف : 17 م ومساحة المحطة : 810 ألف م2 والطاقة الاستيعابية : 2 مليون حاوية و7 مليون طن بضائع عامة سنوياً و بتكلفة إجمالية : 2.64 مليار جنيه ومن المخطط نهو المشروع : يونيو 2023 م

مضيفا انه بالنسبة لميناء السخنة فيبلغ إجمالى مساحة الميناء 23 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م ، وساحات تداول بمسطح 9.6 مليون م2 ، ومناطق لوجيستية بمساحة 5.3 كم2 ، شبكة من الطرق الداخلية باطوال 17 كم وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بخط القطار الكهربائى السريع بتكلفة إجمالية 45 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بمشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية اشار الوزير الى خطة تطوير الموانىء البرية وانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.