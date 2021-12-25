بعد تشغيل «إلمونت جلالة» «تطوير مصر» تحول الأحلام إلى حقيقة ملموسة

مشروع «إلمونت جلالة» بالعين السخنة هو أحد أهم المشروعات العقارية المنفّذة فى مصر خلال المرحلة الحالية، حيث يُقام المشروع على مساحة إجمالية 2.5 مليون متر مربع (525 فداناً)؛ وتم إطلاقه رسمياً من قِبل شركة «تطوير مصر» فى عام 2015، فى حين بدأت عمليات الإنشاء فيه خلال أبريل 2016.

يتميز المشروع بوجوده فى منطقة جبال الجلالة بالعين السخنة، وبكونه قريباً من العاصمة الإدارية بـ45 دقيقة، كما أنه قريب من محور قناة السويس ومن مدينة الجلالة.

ويبلغ حجم استثمارات المشروع بالكامل نحو 18 مليار جنيه، موزّعة على مراحله المختلفة، وقام بوضع المخطط العام للمشروع المهندس المعمارى الإيطالى/ جيانلوكا بيلوفو وشركاه، ليعد بذلك أحد أكبر وأهم المشروعات العقارية فى مصر حالياً.

«تنوع المساحات» و«الموقع الأكثر تميزاً» و«الاستدامة» و«الرفاهية» 4 مزايا رئيسية تقدمها «تطوير مصر» في مشروعها «إلمونت جلالة»

ويحتوى «إلمونت جلالة» على عوامل ترفيهية مختلفة، ويضم أول كريستال لاجون مقامة على الجبل فى العالم بمساحة إجمالية 40 ألف متر مسطح وعمق 1.4 متر، وحجم استثمار المرحلة الأولى منها 250 مليون جنيه.

كما يحتوى المشروع على «Base Camp»، تحت إدارة وبالتعاون مع المغامر الشهير عمر سمرة، وهو عبارة عن مشروع صغير داخل المشروع فى قلب الجبل، يتضمن أماكن للتخييم وعدداً من أماكن الإقامة «Glamps»، وبعض الأنشطة الترفيهية والجبلية والرياضية، كالتسلق واليوجا ومطعماً، بالإضافة إلى مسارات مخصّصة للمشى بين الجبال، بما سيمنح منتجاتنا ميزة تنافسية إضافية، وقد تم تشغيله منذ ما يقرب من عامين.

وينفّذ المشروع على عدة مراحل، وينقسم إلى شق سكنى وآخر سياحى وثالث فندقى ويتضمن إنشاء 10 آلاف وحدة فى إجمالى مراحله، مقسّمة إلى 5000 وحدة للشق السكنى و4000 وحدة للشقق الفندقية، وأخيراً 1000 وحدة للغرف الفندقية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 4000 وحدة، وتبدأ المساحات من 73 متراً حتى 500 متر.

وعن الفنادق المتوقعة فى «إلمونت جلالة»، فيبلغ إجمالى استثمارات هذا المحور 2 مليار جنيه تقريباً، بهدف إنشاء 9 فنادق، منها 5 فنادق بالمرحلة الأولى بطاقة 300 غرفة و4 فنادق فى المرحلة الثانية بطاقة 700 غرفة.

وحصلت «تطوير مصر» من خلال مشروع «إلمونت جلالة» على موافقات كثيرة لتنفيذ أعمال الشاطئ للاستفادة من الواجهة البحرية للمشروع البالغ طولها 1350 متراً باستثمارات إجمالية 1.1 مليار جنيه، حيث ينقسم الشاطئ إلى مرحلتين الأولى بطول 250 متراً، وتضم سقالة بعمق 100 متر داخل البحر، وشاطئاً خاصاً للملاك، وشاطئاً خشبياً بعمق 35 متراً داخل المياه، ومطاعم ومراكز رياضات مائية وعيادة.

أما المرحلة الثانية فهى بطول 1100 متر، وتضم شاطئاً خاصاً للفنادق، ونادياً لليخوت، وBEACH CLUBHOUSE، وقاعة متعددة الأغراض، ومركزاً دولياً للمعارض والمؤتمرات، ومحلات تجارية ومطاعم، ومارينا يخوت تستوعب 160 يختاً، ومحطة تمويل وقود بحرية. وحصلت «تطوير» مصر على هذه الموافقات من الجهات المعنية التالية: «هيئة حماية الشواطئ - جهاز شئون البيئة - هيئة التنمية السياحية - هيئة الطرق والكبارى - التنسيق مع وزارة البترول - هيئة عمليات القوات المسلحة».

وتنفذ الشركة أيضاً كوبرى بعرض 15 متراً يُعتبر PLATFORM، لتسهيل الوصول إلى الشاطئ، وكذلك شاطئ صناعى داخل البحر.

وفى ما يخص الاستدامة والمدن الذكية فاستثمارات الشركة فى البنية التكنولوجية والذكية فى جميع مشروعاتها حتى الآن تعادل 4.5 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه بمشروع «إلمونت جلالة».

ويتم الحرص على اتباع أعلى معايير الاستدامة فى المشروع ككل، بما يسهم فى زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 50% ويوفر تكلفة الصيانة والتشغيل للعميل والمطور بما لا يقل عن 30%. بالإضافة إلى المحافظة على البيئة.

كما طرحت شركة «تطوير مصر» مؤخراً منطقة جديدة فى «إلمونت جلالة»، وهى منطقة «مارينا ريزيدنس» بمساحة بنائية إجمالية تقترب من 50 ألف متر مربع على أربع مراحل باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

وتمتاز هذه المنطقة بإطلالتها المباشرة على المارينا، وتقع على ارتفاع يبدأ من 32 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويصل إلى 78، بإطلالات خلابة لجميع الوحدات التى يبلغ عددها نحو 367 وحدة منقسمة إلى فيلات وتوين هاوس وشاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 55م حتى 210 أمتار مربعة، وتحتوى مارينا ريزيدنس على خدمات ومرافق مختلفة، مثل فندق يتضمّن ما يقرب من 80 غرفة وClubhouse وكذلك عدد من الشقق الفندقية.

ونطرح حالياً المرحلة الأولى من مارينا ريزيدنس للبيع، بمساحة بنائية إجمالية أكثر من 15 ألف متر مربع و130 وحدة مختلفة، على أن يتم بدء الأعمال الإنشائية خلال شهر ديسمبر 2023 وبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى فى ديسمبر 2025.

4 عوامل تجعل من «إلمونت جلالة» فرصة استثمارية متميزة

1 - تقع فى منطقة استثمارية واعدة

حيث يقع مشروع «إلمونت جلالة» فى منطقة العين السخنة، وبالقرب من مدينة الجلالة العالمية، وهى المنطقة الاستثمارية الواعدة التى تمثل إحدى أهم أولويات الدولة فى التطوير العمرانى خلال المرحلة الحالية.

2 - قربها من القاهرة والعاصمة الجديدة

يقع مشروع «إلمونت جلالة» على بُعد ساعة واحدة تقريباً من القاهرة، وعلى بُعد 30 دقيقة فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يمنحه تميّزاً فريداً باعتباره امتداداً سياحياً لأهم المشروعات القومية التى تنفذ فى مصر حالياً.

3 - تنوع المساحات والنماذج والتصميمات

تتسم «إلمونت جلالة» بتنوع كبير فى المساحات والنماذج، حيث تبدأ فيها المساحات من 73 متراً مربعاً، وتصل إلى 500 متر مربع للوحدة، ويتوافر بها أكثر من 72 نموذجاً بمساحات متنوعة وتصميمات مختلفة وهو ما يمنح المشترين خيارات متعددة فى الشراء وفقاً لاحتياجاتهم وقدراتهم المادية.

4 - «تطوير مصر» شركة متميزة فى السوق المصرية

بهدف طموح لإنشاء مجتمعات متكاملة عمرانياً واقتصادياً، تأسست شركة «تطوير مصر» عام 2014، وهى شركة تطوير عقارى مصرية مساهمة، يعتمد نموذج أعمالها على تقديم منتجات عقارية مبتكرة بجودة غير مسبوقة للتعامل مع التحديات المتنوعة التى تواجهها السوق العقارية المصرية.

واستطاعت الشركة خلال فترة زمنية قصيرة أن تأخذ خطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف طموحة من خلال إنشاء مجتمعات جديدة فى أنحاء مختلفة من البلاد، مثل العين السخنة والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، تاركة بصمة واضحة تميز جميع الوجهات التى توجد فيها مشروعاتها.

«مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة».. هى الرؤية الطموحة والرسالة الأساسية التى تسعى «تطوير مصر» لترسيخها وترجمتها بشكل فعّال فى جميع مشروعاتها، وتسعى الشركة لتحقيق ذلك من خلال مجموعة من القيم التى حرصت على تطبيقها، فشركة «تطوير مصر» أصبحت قادرة على تحديد احتياجات السوق الأساسية، ليس فقط من خلال ما تقدمه الشركة من حلول تلبى رغبات عملائها، ولكن أيضاً من خلال فريق عمل جاد ومخلص يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية التى تمكنه من الابتكار بشكل مستمر لضمان تقديم منتجات مميزة وأسعار مناسبة لعملائها. كما تتفرد الشركة بالاعتماد على عدد من شركاء النجاح المحليين والدوليين الذين يمكنونها من تقديم كل ما هو جديد فى السوق العقارية.

وفى خلال سبع سنوات فقط استطاعت «تطوير مصر» أن تصبح شركة حائزة على عدة جوائز عالمية من قِبل كيانات ومؤسسات مشهود لها دولياً، كما تحرص على الاستمرار فى التأكيد على رؤيتها التى تسهم بشكل فعّال فى إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية فى مصر.

وتفخر الشركة اليوم بتطوير وتنفيذ أربعة مشروعات عمرانية متكاملة اقتصادياً وعمرانياً فى عدة مواقع استراتيجية، وهى «إلمونت جلالة» بمدينة الجلالة بالعين السخنة، «فوكا باى» بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، و«دى باى» بمدينة الضبعة بالساحل الشمالى، و«بلومفيلدز» بمدينة مستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.