مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال على مدخل قرية «برقة» شمال نابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من المستوطنين، انتهاكاتهم اليومية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث أصيب 10 فلسطينيين، بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية «برقة» الواقعة شمال نابلس بـ الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف في «الهلال الاحمر» الفلسطيني بـ نابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي، و48 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 185 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، بينها امرأة في حالة ولادة، و4 حالات سقوط.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين في بلدة سبسطية شمال نابلس

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة سبسطية شمال نابلس، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، أعلنت حركة «فتح»، حالة الاستنفار والنفير العام، داعية إلى توجه شبابها لقرية برقة في نابلس، لحمايتها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، عن منطقة البؤرة الاستيطانية «خوميش» قرب قرية برقة منطقة عسكرية مغلقة يحظر على المستوطنين الدخول إليها، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها المنطقة حيث اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في برقة والقرى المجاورة.

وزعم موقع «والا» الإسرائيلي، أن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس، وقال إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

بدورها، صادقت اللجنة المالية لـ كنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»على تحويل مبلغ 7.4 مليار شيقل لصالح وزارة الجيش ضمن تصنيف سري للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عشرات الأهداف التابعة لـ «حزب الله» اللبناني في سوريا

من جانبه، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف عشرات الأهداف التابعة لـ «حزب الله» اللبناني في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن خلال السنوات الـ3 الأخيرة، وفقا لما ذكرته موقع «واللا» الإسرائيليي.

من جانبها، نشرت وكالات أنباء إيرانية، مقطع فيديو يظهر محاكاة لعملية استهداف مفاعل «ديمونا» النووي الإسرائيلي، وأظهر المقطع عددا من العربات الضخمة التي تحمل صواريخ باليستية، فضلا عن عربة أخرى تحمل عددا من الطائرات المسيرة الانتحارية.