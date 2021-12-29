«أحمد» حوّل سيارته لمركز خدمات لإصلاح الكاوتش: الخدمة مجانا لذوي الهمم والإسعاف

ما بين عمله على مدار 40 عامًا في إصلاح الكاوتش وتفكيره في المستقبل، خطط الحاج «أحمد الشوة» في تحويل سيارته إلى مركز خدمات متكاملة لإصلاح كاوتش السيارات والبطاريات.

سيارة ربع نقل تقف دائمًا في ميادين الإسماعيلية الرئيسية، ينتظر الحاج أحمد مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص «لو سمحت سيارتي الكاوتش ضرب محتاج اعمله»، ليتحرك مسرعًا لإصلاح العطل.

فكرة خدمية واقتصادية

يقول الحاج أحمد، إنه حوّل سيارته لمركز خدمة بأدوات بسيطة، ولكن لإصلاح المعدات الضخمة التي تعرضت لأي مشاكل في الكاتوش في مكانها لعدم وجود أي إمكانية لتحريكها، بنفس أسعار الخدمة المقدمة في الورش، مشيرًا إلى أن العميل لا يتكلف سوى الخدمة إلى جانب قيمة المواصلات، التي تتراوح بين 20 و30 جنيهًا داخل الإسماعيلية كحد أقصي مع الأخذ في الاعتبار قرب أو بعد المسافات.

«الرجال ممكن يتصرفوا ويغيروا الكاوتش، لكن النهاردة فيه سيدات كتير بتتعرض للموقف ده وفيه كمان إخواتنا من ذوي الهمم بيتعرضوا لمواقف شبيهة وتصافدنا بالفعل بحالات شبيهة»، يكشف الحاج أحمد، الدوافع التي شجعته على تنفيذ فكرته التي طالما حلم بتنفيذها طوال السنوات الماضية.

خدمات مجانية لذوي الهمم

طرح «الشوة» خدمته لإصلاح كاوتشات السيارات لذوي الهمم مجانًا، دون تحصيل أي رسوم منهم «طول عمرنا متربيين على اللي نقدر نعمله لهم نعمله وبدون أي مقابل والدي كان بيعمل كده في ورشته».

والد «الشوة» رحمه الله أوصاهم بصيانة أي كاوتش لسيارات الإسعاف مجانًا في الإسماعيلية دون أي مقابل: «وصية ولسه ماشيين عليها ومطبقينها حتى الان في كل المحلات الخاصة بنا وهنعمل ده بالسيارة المتنقلة».

مكونات السيارة

سيارة ربع نقل مجهزة بكافة أدوات فك الكاوتش بمختلف أحجامه، وحتى المعدات الضخمة والثقيلة، إضافة إلى مكواه لحام حديثة وجهاز لفك الكاوتش على وماكينة ضخ نيتروجين للكاوتش، هي مكونات مشروع عم أحمد، الذي أضاف: «زودنا السيارة أيضًا بأحدث ماكينة ترصيص لخروج الكاوتش دون أي مشاكل والسير عليه كأنه كان داخل الورشة تماما»، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح لا تستغرق أكثر من ربع ساعة على أقصى تقدير».