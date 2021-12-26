رئيس شركة السويدي: القطاع الخاص شارك بقوة في جميع المشروعات القومية

قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي إلكتريك، إن القطاع الخاص يشارك وبقوة على مدار الـ7 سنوات في جميع المشروعات والإنجازات بفضل التطور الكبير الذي حدث في مصر مؤخرا تحت القيادة السياسية الحالية.

وأضاف «السويدي»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في توشكى، أنه تم توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل من شركة السويدي، «إحنا كمجموعة مش هنلاقي نفسنا كقطاع خاص على الدعم القوي اللي حضرتك عملته مع القطاع الخاص سواء في مشاريع الكهرباء أو الري أو المشاريع المختلفة، وأديت الثقة للشركات المصرية إنها تشتغل، وقبل كده كنا بنشتغل مقاولين باطن عند مقاولين الباطن، وسعادتك أديتنا القدرة إننا نشتغل، وعلشان كده نفذنا المشاريع دي في الوقت ده».

القيادة السياسية ساعدت الشركات الخاصة في الحصول على مشاريع تنموية

وأوضح أن القيادة السياسية الحالية ساعدت الشركات الخاصة في الحصول على مشاريع تنموية في خارج مصر أيضا، حيث حصلت شركة السويدي على عقود عمل في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وأيضا سد تنزانيا في إفريقيا.

وأكد على أنه تم التعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء مصنع جديد في مصر وتم التواصل مع الشركات الأجنبية للعمل في مصر، ولكنهم طلبوا شروطا مجحفة وألزمونا بالتصنيع في مصر وليس التصدير، ولكن مصر تسعى إلى أن تكون مصنعا ومصدرا للمنطقة بالكامل.

أحضرنا خبراء من الخارج لتطوير صناعاتنا

وتابع: «بناءً عليه جبنا خبراء من بره وبدأنا نشتغل وأنتجنا الكثير من الصناعات، وبدأنا في بناء المصنع في المنطقة الصناعية في قناة السويس على مساحة 120 ألف متر»، موضحا: «التصدير هو الأساس وعملنا منتج يقدر يعمل 125 فدانا، وفي نفس الوقت يكون مرن على أي أرض بخامات مصرية أكثر من 80% وبأيدي مصرية بنسبة 100%».

واستطرد: «نتفاوض حاليا على التصدير لعدد من الدول الإفريقية من أول السنة اللي جايه، والمصنع هيكون جاهز على شهر 6 المقبل، والمنطقة الصناعية بقناة السويس فيها مدارس فنية وجامعة تكنولوجية ومصانع على مستوى الجمهورية».