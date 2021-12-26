بعد افتتاح الرئيس بأسوان: «تُشكى» تعني الزهور العطرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل المشروع القومي توشكى الخير جنوب محافظة أسوان، ويبحث الكثيرون عن كلمة «توشكى» ومعناها وأين تقع، وتقدم «الوطن» بعض المعلومات حول توشكى.

«وتعني توشكى المكان الذي تنبت به النباتات العطرية، ومعنى كلمة «توشكى» هذا المشروع الضخم والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية فى مصر عامة وأسوان خاصة وباختصار شديد تعني هو مكان النباتات العطرية.

توشكى مقسمة من مقطعين في اللهجة النوبية

بينما بالتفصيل نجد أن كلمة توشكي مقسمة من مقطعين في اللهجة النوبية، «توش» وتعني نوع من الزهور الطبية العطرية وهو نبات «الغبيرة» الذى كان ينمو بغزارة في وادى توشكى، أما كلمة كى فمعناها الموطن أو المكان وبذلك توشكى تعنى موطن نبات الغبيرة أو مكان النباتات العطرية، اللمسات الأخيرة على جانب متصل.

وفى سياق مع الزمن تتواصل الجهود لوضع اللمسات النهائية لاحتفال أسوان عروس المشاتى فى ثوبها الجديد بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية حيث تزينت الحدائق والميادين بأشجار الكريسماس والأعمال الفنية المضاءة التى تبرز قرب قدوم 2022 ، مع دهان الجداريات، بجانب رفع كفاءة وتطوير إضاءة مقابر النبلاء فى البر الغربى لأول مرة منذ 11 عاما ، بالإضافة إلى ااكتساء عربات الحنطور والمراكب الشراعية بالإضاءات الملونة، فضلاً عن تغطية كورنيش النيل بالنجوم المعلقة بحبال النور.

المحافظ يتفقد الجهود الجارية

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أثناء تفقده للجهود الجارية وسط إقبال المواطنين والزائرين والسائحين على حرص المحافظة لإبراز جمالها وسحر طبيعتها الخلابة، ومعالمها الأثرية خلال هذه الفترة التى تشهد توافد الأفواج الزائرة من مختلف دول العالم للاستمتاع بالمقومات والأنماط السياحية المختلفة.