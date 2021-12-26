إحالة دعوى شطب رمضان من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بسحب التراخيص الصادرة للفنان محمد رمضان، بالتمثيل والغناء، وشطبه من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

الفن مرآة الشعوب

وذكر المحامي سمير صبري، أن الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، مشيرًا إلى أن الفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي أو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع.

وأضاف «صبري»، خلال الدعوى: «الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية».

وتابع: «فليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام».

رفض دعوى سابقة لشطب الفنان محمد رمضان

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق برفض الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

واختصم المحامي طارق محمود، في دعواه المقامة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وقررت محكمة مستأنف شمال الجيزة، في وقت سابق، قبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة، على حكم إلزامه بسداد مبلغ مالي قيمته 12 مليونا ونصف المليون جنيه، لصالح شركة إنتاج، بسبب فسخ تعاقده على فيلم «بطل عادي».