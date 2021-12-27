مفارقة في حياة فتاة إمبابة ضحية شقيقها: نجت من حادث قبل 30 عاما

مفارقة كشفتها إحدى جيران المتهم بقتل شقيقته في إمبابة، والتي تبلغ من العمر 43 سنة، ووالده البالغ من العمر 71 سنة، إذ روت لـ«الوطن»، أن الضحية الثانية كانت قد نجت منذ حوالي 30 عاما من الموت المحقق في حادث سيارة، وتوفيت والدتها زوجة والد المتهم الثانية، في ذلك الحادث، وبالأمس وبعد 30 عاما على نجاتها من هذا الحادث، قتلها شقيقها بالسكين عده طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

الجارة تحكي تفاصيل الواقعة

وأضافت الجارة أن المتهم قتل والده وشقيقته لخلافات أسرية، وأنه بعد أن طعن والده عدة طعنات داخل الشقة ولم يكتف بذلك بل سحله من الشقة بالطابق الثاني وحتى الأرضي، ثم صعد مرة أخرى إلى الشقة وجلس حتى جاء رجال الشرطة وألقوا القبض عليه بعد تنفيذ الجريمة، وظل يهذي بكلمات غير مفهومة لأن المتهم يعاني من أمراض نفسية وعصبية منذ فترة ودائم التشاجر مع أسرته، وأنه نجح في تنفيذ جريمته وقتلهما بشكل مروع قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بعد تنفيذ الجريمة.

بداية الواقعة

ورد بلاغ الي قسم شرطة إمبابة يفيد قيام شاب بقتل والده وشقيقته وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وضبطوا المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة وأجرت المعاينة وأمرت بسرعه بإجراء التحريات حول الواقعة.

وفي سياق منفصل تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طبية في ظروف غامضة داخل غرفة فندق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجدها بالفندق، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.