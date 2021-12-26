إنشاء وتوسعة 12 مدرسة بجنوب سيناء بتكلفة 38.3 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المحافظة تشهد طفرة في مجال الأبنية التعليمية، حيث نفذت هذا العام مشروعات إنشاء مدارس جديدة تتعدى تكلفتها 54 مليون جنيه، إضافة إلى صيانة بالمدارس بتكلفة تتعدى 11 مليون جنيه.

إنشاء مدارس جديدة بـ54 مليون جنيه

كما أوضح «فودة»ن في تصريح خاص، أن هذه الطفرة التي تحدث حاليا تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، مشيرا إلى أنه لا يوجد واد في جنوب سيناء بدون مدرسة، ووجه الشكر إلى اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي يلبي كل احتياجات المحافظة وآخرها الفصول الذكية.

توسعات بـ12 مدرسة في شمال سيناء

وقال المهندس حمودة نعمان مدير الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن مسحا أجري لكل مدارس المحافظة بالتعاون مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم لمعرفة كثافات الفصول، والفراغات التكلميلية الموجودة بالمدارس بهدف تحديد عملية إنشاء مدرسة اخري أوعمل توسعات لحل الأزمة.

وأضاف أنه جار طرح 12 مدرسة ما بين إنشاء جديد أو توسعات بتكلفة 38.3 مليون جنيه، وهي أكبر خطة إنشاء في تاريخ جنوب سيناء، تضمن إنشاء توسعات في الوديان وإنشاء مدارس.

أسماء المدارس الجديدة

وقال مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إن المدارس الجديدة هي مدرستي عرب حمدان، وعرب الرواهيية بمدينة نويبع، ومدرستي الأسباعية، والقديسة بسانت كاترين، ومدرستي الرملة والمعين في أبوزنيمة، وهناك مدرسة جديدة إنشاء كامل.

وشملت قائمة التوسعات الجديدة مدرستي محمد فريد وخالد أبن الوليد في الجبيل بطور سيناء، ومدرسة الشهيد ياسر الحديدي في مدينة دهب والمالحة ومدرسة نويبع.