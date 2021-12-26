برلماني: لابد من مواجهة «شاكوش ومرزبه».. الفن زمان كان للبشوات

قال النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، إنه لابد من مواجهة الدخلاء في الفن والأغاني خاصة أغاني المهرجانات وانتشار بعض الأسماء مثل «شاكوش ومرزبه» وغيرهم من الذين يجعلون مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضعه الكبير وكان به أسماء لامعة مثل سليمان بك نجيب ويوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.

جدل واسع في مجلس النواب

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية حول منح النقابات الفنية الضبطية القضائية لمواجهة الإسفاف في أغاني المهرجانات والأعمال الفنية السيئة، وأعلن رفض القانون بعد التصويت على مناقشته حيث صوت النواب بأغلبية كبيرة على رفض القانون.

نواب: الضبطية القضائية يمكن أن تحارب الإبداع والفنانين

واعترض عدد من النواب على المادة الخاصة بمنح النقابات الفنية «الموسيقيين والممثلين» الضبطية القضائية بهدف محاربة الإسفاف وأغاني المهرجانات وغيرها مؤكدين أنه يمكن إساءة استعمال الضبطية القضائية لمحاربة الإبداع والفنانين، وقال النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه لابد من منح الضبطية القضائية وهناك أصول وقيم مجتمعية واللغة العربية تتدهور بسبب أغاني المهرجانات والإسفاف الذي نسمعه، مشددا على أن الإسفاف ليس حرية، متسألا أين الرقابة على تلك الأعمال والألفاظ التي نسمعها؟ وأنه لابد من رقابة لأن مصر تحتاج للمبدع وأيضا للضبطية القضائية حتى نعود لزمن الفن الجميل.

وهاجم النائب فتحي قنديل، أغاني المهرجانات وقال إنه لابد من الضبطية القضائية لمواجهة ما نراه ونسمعه مثل «حبيشة ومحمد رمضان وبيكا وشاكوش» وهو ما يؤثر على الأجيال لذا لابد من ضبطية ورقابة وغرامة وسجن.