يوشيمورا: «أبويا خلاني أعشق مصر وبقعد أكلم النيل ويرد عليا»

قالت كنان يوشيمورا، مسؤولة العلاقات الدولية بالبعثة اليابانية للتنقيب عن الآثار بمصر، إن والدها كان يعمل في التنقيب وأحب مصر، ما دفعه لتزوج مصرية وكان يحكي لها قصص قبل النوم عن تاريخ مصر عن حتسبشوت والتاريخ الفرعوني القديم، لافتةً إلى أنها درست اتصالات ومفاوضات ثم درست بجانبها الآثار من حبها في الآثار.

حب والدها لمصر من صغره

وأضافت «يوشيمورا» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن والدها كان عمره 10 سنوات، وكان مدرسه قد أحضر كتاب عن حتسبشوت وتحدث عن التنقيب للآثار، ومن هذا اليوم أصبح لديه شغف بأن يدرس التنقيب عن الآثار فيما بعد.

تعمل في مجال ترميم مركب الشمس منذ سنوات

وأوضحت مسؤول العلاقات الدولية بالبعثة اليابانية للتنقيب عن الآثار بمصر، أنها ترمم مركب الشمس منذ 10 سنوات ولازال هناك أمامها 5 سنوات، لافتةً إلى أن والدها اكتشفها مركب الشمس وهي تتمنى أن تكمل مسيرة والدها الذي حصل على موافقة من المجلس الأعلى للآثار لكي يرمم المركب.

حكاياتها عن مصر

وأكدت مسؤولة العلاقات الدولية بالبعثة اليابانية للتنقيب عن الآثار بمصر، أنها تحب مجال ترميم الآثار رغم أنه يستغرق وقت طويل، متابعةً: «أبويا خليني أعشق مصر وبابا بقالي سنتين في اليابان بس هيجي السنة الجاية وهو مضايق أوي عشان مشافش مصر حبيبة قلبه، مصر كل حتة فيها حلوة، وأنا بحب كل حتة في مصر، بصراحة بحب أوي أهرامات الجيزة والأقصر والنيل وبحب أقعد عنده وأكلمه ويكلمني، أنا اتعلمت العربي من الأفلام أبيض وأسود والأغاني القديمة زي أم كلثوم وفايزة أحمد ونجاة صغيرة، والداتي كانت صوتها حلوة، مصر فيها الناس طيبين ولو حد تعب بيطلبله الإسعاف مش يقوله هطلبه وأمشي».