بدء تصوير «شمس» لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني «صور»

بدأ فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس»، اليوم، تصوير أول أحداث الفيلم داخل ڤيلا شعيب بالهرم، بحضور أبطال العمل، وهم: عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي.

فيلم «شمس» مأخوذ عن رواية طلال الطريفي

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر استمرار التصوير بين أكثر من لوكيشن، وتدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويكون التصوير الخارجي في أحد شوارع القاهرة و6 أكتوبر.

ويعتبر «شمس»، أول تعاون يجمع بين عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني سينمائياً.

أبطال مسلسل «شمس»

يذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي «شمس إمبابة»، ومن بطولة عمرو عبدالجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، وإخراج معوض إسماعيل، ومعالجة درامية طلال الطريفي، وسيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل

يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد الجليل، مشاركته في الفيلم الكوميدي «مربع برمودا»، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار «عبد الجليل»، مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت، تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

أحداث فيلم «مربع برمودا»

ويجسد عبد الجليل، في الفيلم شخصية جديدة عليه تدعى «حبشي»، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي حول 4 شخصيات مختلفة يجمع بينهم موقف معين يجعل مصائرهم ترتبط لفترة زمنية معينة، ويدخلون في سلسلة من المغامرات والمواقف المضحكة.