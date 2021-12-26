إطلاق قناة تعليمية يمنية من القاهرة على القمر الصناعي «النايل سات»

انطلقت قناة جيل المستقبل التعليمية اليمنية، كأول قناة تقدم موادًا تعليمية لطلاب اليمن الذين يعانون من تهدم مئات المدارس، وانقطاع ملايين الطلاب عن الدراسة في ظل استمرار الحرب في البلاد للعام السابع على التوالي.

وجاءت القناة اليمنية التي تحظى بدعم من الحكومة الشرعية، باعتبارها مشروع خدمي للطلاب في المقام الأول، في ظل معاناة الطلاب من عدم القدرة على تلقي المواد العلمية، وضعف الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة، وعدم قدرتها على إعادة تأهيل المدارس المتضررة من الحرب، الأمر الذي لايمكن أن يظل الطالب اليمني بدون تعلم لفترة طويلة، فهم بناة المستقبل.

انطلاق القناة عبر «النايل سات»

ووجه القائمون على القناة الشكر للحكومة المصرية على تسهيل عملها، ومن المقرر أن تنطلق تلك القناة عبر القمر الصناعي «النايل سات»، بالإضافة للتسهيلات التي حصلت عليها القناة من إدارة «النايل سات»، مؤكدين أن هذا الأمر ليس بغريب على الأشقاء المصريين الذين يؤكدون دومًا حرصهم على دعم شعب اليمن.

ومن جانبه، أثنى القائمون على إدارة القناة على الجهد الكبير من محافظ تعز نبيل شمسان، الذي قدم كل الدعم للقناة والقائمين عليها، والسفارة اليمنية بالقاهرة والتي ساهمت في تيسير انطلاق القناة، ومدارس اليمن الدولية وإدارتها ومعلميها لما قدموه من جهد كبير ومساهمات مميزة في تقديم المادة العلمية للطلاب في اليمن وخارجها.

«بالعلم يحيا اليمن»

وبدأت القناة بث برامجها التعليمية لطلاب مراحل التعليم الأساسي والثانوي بشكل مبدئي، ويمكن الطالب في جميع المراحل الحصول على المحتوي العلمي المطلوب، لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى بث عدد من البرامج التثقيفية والتاريخية والترفيهية، والفقرات الدينية والتي تأتي بالتعاون مع الأزهر الشريف.

يذكر أن القناة اليمنية التعليمية، تحمل شعار: «قناة جيل المستقبل التعليمية.. بالعلم يحيا اليمن».