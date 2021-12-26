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محمود مسلم

تكليفات رئاسية بحصر أصول الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل

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الوطن
10:08 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
تكليفات رئاسية بحصر أصول الدولة

تكليفات رئاسية بحصر أصول الدولة

أعلنت وزارة المالية عن إجراءات جديدة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدولة لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة اقتصادياً وتنموياً.

وقال محمد معيط، وزير المالية، فى بيان اليوم، إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، فى إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والإدارى، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

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