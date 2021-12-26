مستشار «الري»: الانتهاء من تأهيل 20 ألف كيلومتر ترع في 2024

قال المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزارة الري لمتابعة مشروعات الري الحديث، اليوم، إن الدولة المصرية شهدت تحديث خطة في عام 2014، وعملت بها 9 وزارات للاستفادة من كل نقطة مياه، لافتًا إلى توقيع بروتوكول فرع 4 من مشروع توشكى الذي يجري افتتاحه في هذه الأيام.

تأهيل الترع العمومية

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC: «مياه الصرف لم تكن تستخدم مثل مياه صرف بحر البقر ومصارف غرب ووسط الدلتا، وجرى تدشين مشروعات عملاقة عليها مثل محطة معالجة بحر البقر، كما يتم العمل على تأهيل الترع العمومية من خلال تأهيل 20 ألف كم على مرحلتين، وينتهي هذا المشروع خلال عام 2024».

ميزانية كبيرة للقليوبية وبني سويف

وتابع مستشار وزارة الري لمتابعة مشروعات الري الحديث، أن الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لمحافظتي القليوبية وبني سويف لتأهيل المساقي وتعزيز الري الحديث، متابعا: «نعمل على هذا الأمر بخطى سريعة جدا، من خلال قروض ميسرة يحصل عليها المواطنون، ولن تكون بفائدة والسداد على 10 سنوات».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه جرى إتاحة نصف مليون فدان وسط سيناء لبناء محطة مياه قدرتها 5.6 مليون متر مكعب، وعمل فيها 21 ألف مهندس وكانت أفضل محطة صرف في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 700 مليار جنيه للوصول إلى محطة مياه مميزة، موضحًا أن محطة ترع السلام تعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.