التنمية المحلية: تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بـ1.6 مليار جنيه

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة، لمتابعة معدلات نسب تنفيذ 40 مجزرا حتى نوفمبر 2021 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية، وعددها 150 مجزرا بتكلفة نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات، وفي ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لرفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتوفير اللحوم الآمنة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

مجازر جاهزة للافتتاح

وأكد وزير التنمية المحلية، الانتهاء من مجزرين جاهزين للافتتاح، وهما مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، ومجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزر في 18 محافظة، وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، حيث جرى تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و3 مجازر بمحافظتي الدقهلية وأسوان، ومجزرين في جنوب سيناء والشرقية والوادي الجديد وقنا، ومجزر واحد بمحافظات المنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية والإسماعلية والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية والفيوم والغربية وكفر الشيخ.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ التقرير أفاد بأنّ نسب التنفيذ التي تراوحت بين 90% إلى 85% تتضمن 3 مجازر، وهي: مجزر دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مجزر جنزور بمحافظة المنوفية، ومجزر فاقوس بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أنّ نسب التنفيذ التي بلغت أقل من 60% تشمل 6 مجازر، هي: بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الحبيل بمحافظة الاقصر، سوهاج العام أخميم بمحافظة سوهاج، أبوكبير بمحافظة الشرقية، السويس العام بمحافظة السويس، والعزب بالفيوم بمحافظة الفيوم.

وأضاف اللواء شعراوي، أنّ نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستي بمحافظة دمياط بلغت 77% بتكلفة 210 ملايين جنيه، ويشمل «مجزر وكوكر وتصنيع منتجات لحوم»، مشيرا إلى أنّ الأعمال الاعتيادية تنتهي بنهاية ديسمبر الحالي، يبدأ بعدها تركيب المعدات الكهروميكانيكال، كما أكد أنّ تنفيذ المجزر يحافظ على البيئة، خاصة وأنّه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة المجازر

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، ومن المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل، تشمل المرحلة الأولى منه تطوير نحو 150 مجزرا بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزرا، والثانية 51 مجزرا، والثالثة 52 مجزرا، وسيتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.