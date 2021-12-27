الكهرباء: التكلفة التقديرية لمشروعات تنمية الدلتا تصل لـ14 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن مشروع تنمية الدلتا الجديدة، إنه من المستهدف زراعة 2.2 مليون فدان، بقدرات كهربائية ستبلغ 2185 ميجا فولت، كقيمة تقديريه حالية، وأضاف: «لما بنيجي نعملها بنشوف تناسق ما بين توفير الطاقة الكهربائية والطلب عليها في هذه المنطقة».

وأضاف وزير الكهرباء خلال حديثه في افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر، أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 14 مليار جنيه، وتم إدراجها من وزارة التخطيط كخطة استراتيجية لوزارة الكهرباء وتتواكب مع الطلب على الطاقة الكهربائية: «عدد المحطات المطلوب إضافتها 17 محطة، وعدد المحولات المضافه في هذه المحولات 101 من جهد الـ500 والـ220 و66 فولت، وإجمالي الأطوال المضافة للشبكات تصل لـ1525 كيلو متر، وساعات المحولات اللي بتضاف بتصل إلى 9685 ميجا، دي حاجة هائلة ومستعدين للأمر».

وزير الكهرباء: الساحل الشمالي يشهد عملية تطور كبرى

وأوضح أن الوزارة لديها قدرات تصل لـ15 ألف ميجا وات تستطيع الوزارة استخدامها كفائض استراتيجي أو تغذية المشروعات القومية الجاري إنشائها حاليا، لافتا إلى أن الساحل الشمالي يشهد عملية تطور كبرى، وتم إنشاء خط بقوة 500 كيلو فولت ويعمل حاليا على جهد الـ220: «إحنا عادة هنكون عايزين نوصله لـ500 ومحبناش نعمل واحد 220 وبعد كده نزوده لـ500، فعملناه من الأول 500 كيلو فولت ومشغلينه على 220 كيلو وات علشان منضيعش الاستثمارات اللي عملناها في هذا الأمر».

وأكد أن ذلك الخط سيكون من ضمن الخطوط الرابطة مع محطة الضبعة النووية عند انتهائها، ما سيمكننا من زيادة الطاقة الكهربائية المصدره لدولة ليبيا، وحتى الآن يتم تصدير الكهرباء في حدود 150 ميجا وات بحد أقصي، ولكن الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء مستقبلا زيادة القدرات للتوصيل مع دول الجوار من خلال الكابلات البحرية إلى اليونان وقبرص، ومنها إلى أوروبا.

وأشار إلى أنه تم ربط الساحل الجنوبي الشرقي القصير ومرسي علم وبرنيس بالشبكة القومية، مضيفا: «الهدف من المشروع تغذية الأحمال المطلوبة حاليا، ومستقبلا بحوالي 130 ميجا لمناطق مرسي علم وبرنيس وأبورماد، والمشروع مكوناته في خط هوائي جهد 220 كيلو فولت وطول 296 كيلو وات، وعندنا 5 محطات متنقلة، والوقت الحالي حاطين محطات متنقلة لحين الإنتهاء من إنشاء المحطات الدائمة».