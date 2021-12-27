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محمود مسلم

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شاب بسبب زجاجة خمر في قنا

كتب:

رجب آدم
05:22 م | الإثنين 27 ديسمبر 2021
محكمة جنايات قنا

محكمة جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد صهيب حافظ، ومحمد عمر عبد الجود، وأمانة سر رمضان عرابي، وأشرف خلف، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات لشاب بتهمة قتل آخر، بسبب زجاجة كحوليات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا العثور على جثة شاب، وذلك بعد خلافات مع آخر على ثمن بيع كحوليات، وتوصلت التحريات إلى الجاني، ويدعى «محمود. م»، 25 عاما، اشترى زجاجة كحوليات من المجني عليه وعاد لشراء أخرى، فرفض الآخر البيع بسبب عدم سداد ثمنها، وطرده، وبعدها عاد الجاني مرة أخرى وطلب شرائها بكامل المبلغ فرفض المجني عليه، وأطلق الجاني عيار ناري من مسدسه.

إحالة القضية للجنايات

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا، الدائرة الثانية بقوص، التي تحمل رقم 10375 لسنة 2021، التي قضت بمعاقة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

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