والدة طفل غرب سهيل: «زيارة الرئيس فوق دماغنا وكنا فرحانين كأنه عيد»

قال الطفل ساجد مصطفى، الذي جلس بجوار الرئيس السيسي خلال زيارته التفقدية لقرية غرب سهيل النوبية بمحافظة أسوان «اتكلمت مع الرئيس وكان مشرف البلد ومنورها وكلت معاه فطير ومِش وجبنة، وقلت له أنا بحبك وهو كمان بيحبنا وهحضر المؤتمر الجاي».

وتابع: «أنا في مدرسة العقود في أسوان، إحنا عندنا كهرباء في البلد ومياه، وعندنا مدرستين ابتدائي وواحدة إعدادي، وغنينا للريس النهارده الحارس الله والله يحرسك يا ريس وتحيا مصر».

والدة ساجد: أول مرة أرى رئيسا متواضعا ووسط الناس

من جهتها، أوضحت والدة ساجد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسوؤليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الرئيس السيسي لم تكن على البال، وأنها أول مرة ترى رئيسا متواضعا ووسط الناس.

وأوضحت: «مكنتش متخيلة الزيارة بالحلاوة دي، مكنش فيه خوف منه، إحنا حسيناه واحد مننا ورحبنا به دي أقل حاجة نعملها له، فيه مشاريع في توشكى وبنبان والرئيس قال هيوفر فرص عمل».

حديث أهالي أسوان مع الرئيس السيسي

وأضافت والدة ساجد أن أهل البلد تحدثوا مع الرئيس عن بُعد بعض المدارس الثانوية والفنية عن مكان سكنهم، مما يؤدي إلى تأخير ذهاب الطلاب إلى المدارس، موضحة تم تقديم طلب بإقامة مدارس فنية وصناعية وتجارية وتمريض إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينة أن المدارس الثانوية تبعد عن غرب سهيل حيث يصلها الشخص بعد ساعة بالسيارة إذا كان خزان أسوان مفتوحا.

وتابعت والدة ساجد: «أسعار السلع كويسة، وأنا عندي بطاقة تموين وعليها أنا وجوزي وعيلين، واتوعدنا أن المشاكل تتحل زي المواصلات بعد دخول مبادرة حياة كريمة في غرب سهيل، خاصة أن المواصلات محدودة جدا وأغلبية الوقت مفيش مواصلات والناس بتاخد مخصوص بـ 70 و 80 جنيه والطلاب مش بيقدروا ياخدوا مخصوص كل يوم»، مؤكدة «كنا فرحانين بالرئيس كأنه عيد بالنسبة لنا، زيارة سيادة الريس على دماغنا من فوق».