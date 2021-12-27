نجل الإعلامية منى العراقي يتعرض لحادث سير في أكتوبر

تعرض نجل الإعلامية منى العراقي، لحادث مروري، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن نجل الإعلامية منى العراقي، الطالب في الجامعة الكندية، اصطدم بسيارته «شيفروليه» بميكروباص كان قادما عكس الاتجاه، ما أدى إلى إصابة سائق الميكروباص الذي انصرف من مكان الحادث قبل وصول الشرطة.

نجل منى العراقي

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، أن حالة نجل الإعلامية منى العراقي جيدة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى سائق السيارة التي اصطدمت به، ويتم مراجعة المستشفى للتأكد من وجوده داخلها أم لا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم حدائق أكتوبر، بلاغًا من الإعلامية منى العراقي بتعرض نجلها لحادث مروري، وبالانتقال تبين وقوع حادث بين سيارة شفروليه قيادة طالب بالجامعة الكندية، 23 سنة، و«ميكروباص ثمناية» قيادة سائق، 17 سنة، دون رخصة قيادة قادم عكس الاتجاه، وتبين أن الأخير ترك بطاقة الرقم القومي وسيارته مع نجل منى العراقي، وادعى أنه يعاني من إصابات وذهب إلى المنزل وتواصل أجهزة الأمن ملاحقته.

سباق سيارات فاجن

وفي سياق منفصل، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل رجل أعمال شهير في أكتوبر، بعد وفاة شاب خلال سباق سيارات أمس، وتبين أن نجل رجل الأعمال هو ابن مالك مجموعة مدارس خاصة، وأنه كان مشاركًا في السباق بسيارته مع صديقه على طريق الواحات، وأن صديقه توفى عندما اختلت عجلة القيادة في يده خلال السباق، واصطدمت سيارته بصندوق سيارة نقل، فمات في الحال، بينما فر نجل رجل الأعمال هاربًا، خشية المساءلة القانونية، ولم يشارك في إسعاف الشاب على طريقة حادث كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري الشهير بحادث الشيخ زايد.