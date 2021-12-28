وزير قطاع الأعمال: مصر خامس أكبر مُصدِّر لليوريا في العالم

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنّ صناعة الأسمدة تنقسم بناء على الخامات الأساسية إلى 3 أنواع، وهي «الأسمدة الأزوتية» وتمثل نحو 51% من الأسمدة المنتجة، و«الأسمدة البوتاسية» وتمثل 29%، و«الأسمدة الفوسفاتية» وتمثل 20% من إجمالي إنتاج الأسمدة في العالم، والذي بلغ في العام الماضي نحو 230 مليون طن.

إنتاج 7.8 مليون طن أسمدة نتروجينية

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية التوسعات الجديدة والتطوير بمصنع كيما للأسمدة، أنّ مصر سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا في العالم، حيث بلغ إنتاجها في العام الماضي 6.7 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن للاستهلاك المحلي، و3.8 مليون طن صادرات، متابعا أنّ مصر تنتج الأسمدة النيتروجينية بطاقة إنتاجية قدرها 7.8 مليون طن في السنة، و3.4 مليون طن للأسمدة الفوسفاتية بإجمالي 11.2 مليون طن.

أنواع الأسمدة النتروجينية

وأوضح هشام توفيق، أنّ مصر تشهد إنتاج نوعين من الأسمدة النيتروجينية، وهي «اليوريا» الأكثر استخداما في الزراعة، و«نترات الأمونيا» اعتمادا على الجهاز الطبيعي والتحليل الكهربائي، حيث يتم انتاج الأمونيا كمادة وسيطة، وتنتج نترات الأمونيا بتركيز منخفض في استخدامات الأسمدة، وتركيز أعلى في استخدامات صناعية متعددة.