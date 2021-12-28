الوزير: أسعار تذاكر القطار أقل من «المواصلات».. وزيادتها تكون محسوبة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنَّه جرى التخطيط لتوريد 260 جرارًا جديدًا ذات تكنولوجيا متطورة وإعادة تأهيل 172 جرارًا قديمًا، ونظام متطور للتحكم في مسير القطارات، لافتًا إلى أنَّ مصر كان يوجد بها قبل عام 2014، 3200 عربة، منها 1200 عربة صالحة، و1000 عربة عاطلة، إلى جانب حجز بـ600 عربة.

وحول أسعار التذاكر، أكّد وزير النقل: «محدش يفتكر إننا بنزود سعر التذكرة جزافي.. إحنا بنزودها محسوبة ولا تتعدى وسيلة المواصلات البديلة وبنكون أقل منها وبناخد خدمة متميزة».

وزير النقل عن نوم الركاب على «الرف »: لن يعود

وأضاف وزير النقل، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «لما ركبت خط منوف طنطا، وقلت لازم نغير الخط ونشوف صرفة، كان في ناس نايمة على رف الشنط، والوقت ده عدى ولن يعود».

نخطط لتوريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 قديمًا

وأضاف الوزير: «فاوضنا رئيس شركة جينرال إلكتريك، للحصول على جرارات جديدة، وكانت قيمة الجرار 4 مليون دولار، لكن تدخل الرئيس السيسي أدى إلى تقليل هذا المبلغ إلى 2.7 مليون دولار».

وتابع: «تعاقدنا مع جنرال إلكتريك لتنطيم ورشة بالتعاون مع شركة أمريكية للحصول على الخبرة وزيادة الطاقة الإنتاجية وضمان إتاحة الجرارات يوميًا بـ95% من عدد الجرارات»، ليرّد الرئيس عبدالفتاح السيسي «التعاون ده لمدة 15 سنة».

واستكمل وزير النقل: «لو متعلمناش منهم طول المدة دي يبقى نستاهل اللي بيحصلنا، وعندنا ورشة في التبين تطور الجرارات، في 81 جرار، انتهى 35 جرار منهم بالكامل، وخصصنا الجرار لنقل البضاعة».

وأكّد أنَّ الوزارة لم تعد توقع عقود صيانة في الجرارات الجديدة التي تتعاقد عليها: "كنا بنعمل عقد صيانة كاملة، أو ما يسمى بعقد الدعم الفني، عشان نجبر نفسنا ونشتغل أكتر، وناخد قطع الغيار المطلوبة، وبيدونا خبراء باليوم والساعة وبشغل المهندسين والعمال حتى يتعلموا ويتحملوا عبء العمل بعد ذلك، ونحصل على فترة ضمان أيضا».