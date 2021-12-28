مدير بيت العائلة في لندن: وثيقة التأمين «خطوة عظيمة» وكورونا قلص فرص العمل (حوار)

كشف مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أنّ أبرز الأحداث التي شهدتها الجالية المصرية في بريطانيا، وكان استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسكتلندا، أثناء حضوره مؤتمر تغير المناخ.

كشف مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، عن كواليس استقبال الجالية المصرية للرئيس عبدالفتاح السيسي في اسكتلندا، أثناء زيارته الأخيرة إلى بريطانيا للمشاركة في قمة تغيّر المناخ، وعن القضايا التي تهمّ المصريين في الخارج.

كما تحدّث رجب في حوار لـ«الوطن»، عن دور بيت العائلة المصرية في لندن، وعن مشروعاته المقبلة، وكشف عن العديد من الأمور التي تهم الجالية المصرية في الخارج، وأوضاع فيروس كورونا في بريطانيا وإلى نص الحوار..

ما أبرز فعاليات الجالية المصرية في لندن خلال 2021؟

شهد العام 2021 العديد من الأنشطة والفعاليات، رغم التعليمات الاحترازية وقيود كورونا، أبرزها تنظيم تجمع من أنحاء بريطانيا للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لاسكتلندا لحضور مؤتمر المناخ، ورغم بُعد المسافة التي وصلت إلى 10 ساعات سفر، وقسوة الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الفنادق بسبب عقد المؤتمر، إلا أنّ الجميع تكاتف عبر تشكيل لجان للتنسيق والمشاركة لمدة 3 أيام.

ماذا عن مشاركة بيت العائلة في المؤسسات الرسمية ببريطانيا؟

بيت العائلة المصرية مُشارك فعّال في مختلف الاجتماعات مع المؤسسات الرسمية في بريطانيا، كالصحة والبوليس والبلدية ولجنة الأديان، كما كان لنا نشاط مكثف في التوعية بأخطار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كيف أثر انتشار فيروس كورونا على أبناء الجالية المصرية؟

تسبب فيروس كورونا في تقليص فرص العمل وفقد البعض وظائفهم، ما ترتب عليه مشكلات عائلية ونفسية، وكان هناك دور كبير لأعضاء مجلس الإدارة للتعامل مع تلك المشاكل، ومنها ارتفاع حالات الوفاة، التي ساهم بيت العائلة فيها بمجهود كبير لنقل وشحن الجثامين.

ما هي أبرز مشروعات بيت العائلة المصرية خلال 2021؟

ساهم بيت العائلة المصرية ببريطانيا في تأسيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، والذي ضمّ العديد من الكيانات المصرية، ونجح في تسجيله بوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، تحت اسم جمعية المصريين في أوروبا رقم 911، فضلا عن تدشين عدة مشروعات خيرية في مصر تحت مظلته.

ماذا عن أكثر الاستفسارات التي يتلقاها البيت من أبناء الجالية المصرية؟

من أكثر الاستفسارات التي تم الرد عليها خلال عام 2021، آخر تعليمات الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، خاصة التي تدور في فلط السفر من بريطانيا إلى مصر والعكس.

من وجهة نظرك.. كيف ترى أهمية وثيقة التأمين للمصريين بالخارج؟

نرحب بوثيقة التأمين، ونعتبرها خطوة عظيمة لحماية كرامة المصريين بالخارج، لأنها تخدم المصريين العاملين في البلاد العربية ودول الخليج، وستساهم بشكل كبير في حل أزمة نقل وشحن الجثامين.